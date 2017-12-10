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сегодня, 19:09

Езда по-липецки: три нарушения в минуту

4 670
#нарушение ПДД
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Езда по-липецки: три нарушения в минуту

Липецкий перекресток как мёд для нарушителей.

Youtube- канал «Дорожный контроль 48» разместил в Сети очередное видео с доказательствами нарушения ПДД водителями на липецких дорогах. На этот раз в объект видеорегистратора попал светофор, по-видимому, с магическими свойствами — он притягивает нарушителей.

Ролик был снят на дороге Липецк — Грязи, в районе поворота на посёлок Дачный. Авто с регистратором подъехало к светофору на перекрестке, водитель ждал разрешения на движение. А вот двум мужчинам на квадроциклах и водителю темной легковушки оно не потребовалось. Трио нарушителей спокойно проследовало на «красный» дальше.


Если автоинспекторам удастся установить нарушителей ПДД, то их ждет штраф — 1 000 рублей. В случае, если автомобилист и водители квадроциклов уже попадались на аналогичном нарушении, то их права могут оказаться на полке на шесть месяцев.
4 670
#нарушение ПДД
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Комментарии (4)

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Фокс

4 минуты назад
Противно смотреть : Герои! Безнаказанность, а значит можно хамить! Сопляки, люди старшего поколения так и на "таком" не ездят. Где-нибудь отобьют голову , как в летних гонках на мацатыклах, потом опять все СМИ будут верещать о неуважении на дорогах. Отобрать квадрики и отрезать по одному яйцу, чтоб не сильно плодился херовый биоматериал
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Алекс

34 минуты назад
А что нарушал водитель машины развернулся на перекрестке.
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Ирина Поздеева

48 минут назад
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Блин горелый

49 минут назад
Урод - он и в Африке урод! Но, если кто-то такого урода "подрежет", то вони до Москвы хватит!
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