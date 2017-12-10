Езда по-липецки: три нарушения в минуту

Липецкий перекресток как мёд для нарушителей.

Youtube- канал «Дорожный контроль 48» разместил в Сети очередное видео с доказательствами нарушения ПДД водителями на липецких дорогах. На этот раз в объект видеорегистратора попал светофор, по-видимому, с магическими свойствами — он притягивает нарушителей.



Ролик был снят на дороге Липецк — Грязи, в районе поворота на посёлок Дачный. Авто с регистратором подъехало к светофору на перекрестке, водитель ждал разрешения на движение. А вот двум мужчинам на квадроциклах и водителю темной легковушки оно не потребовалось. Трио нарушителей спокойно проследовало на «красный» дальше.





Если автоинспекторам удастся установить нарушителей ПДД, то их ждет штраф — 1 000 рублей. В случае, если автомобилист и водители квадроциклов уже попадались на аналогичном нарушении, то их права могут оказаться на полке на шесть месяцев.