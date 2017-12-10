Смешные кадры, от которых веет грустью (ФОТО)

Сегодняшняя подборка фотографий в основном на «автобусную» тему.

Давненько не выходила в свет наша рубрика, в которой мы публикуем забавные или откровенно нелепые фотографии из жизни Липецка.

Особенность этой «Фотогаллереи» в том, что мы не публикуем кадры из Интернета, все снимки сделаны исключительно на улицах Липецка или других населенных пунктов региона. Так вышло, что сегодняшняя наша подборка посвящена «теме дня» - липецким автобусам.





Салон одного из липецких автобусов. Можно даже написать одного из многих. За проезд здесь мы теперь платим на треть больше, чем в начале года – 22 рубля. Можно, конечно, платить 17 «целковых» по карте, но практика показывает, что чудо-терминалы могут снять деньги не один раз и получится еще дороже.

Сейчас вопрос в другом – стоит ли проезд в этом «хлеву» таких денег?





То ли разводы на стенах, то ли «наскальная живопись». В любом случае, выглядит первобытно. Оба снимка прислала возмущенная липчанка Ирина Калугина.





А вот так в одном из липецких автобусов обеспечивают безопасность. Если не справиться огнетушитель, то спасет пивная баклажка с водичкой. И вера в чудо. Прислал наш читатель Степан.





Посмотришь на опубликованные выше снимки, и подумаешь – действительно «Во, Липецк!». Сфотографировал Владимир Дятчин.

Дорогие друзья! Наверняка, и вы не раз становились свидетелями разных городских нелепостей и просто забавных сцен. Присылайте снимки нам по адресу ruka48@yandex.ru. Лучшие фотографии мы обязательно опубликуем.