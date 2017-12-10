Происшествия

10 минут назад

В Липецке бдительные граждане вызвали полицию из-за подозрительной кастрюли

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#подозрительный предмет
В Липецке бдительные граждане вызвали полицию из-за подозрительной кастрюли

Кастрюля оказалась безопасной, полицейские ее забрали с собой

Сегодня, около двух часов дня, граждане на улице Московской у остановки "Полиграфическая"обнаружили бесхозную кастрюлю-скороварку. Она показалась людям подозрительной и они вызвали полицию.

Полицейские обследовали кастрюлю и не выявили никакой опасности. В итоге посуду они забрали с собой.
36
#подозрительный предмет

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