В Липецке бдительные граждане вызвали полицию из-за подозрительной кастрюли

Кастрюля оказалась безопасной, полицейские ее забрали с собой

Сегодня, около двух часов дня, граждане на улице Московской у остановки "Полиграфическая"обнаружили бесхозную кастрюлю-скороварку. Она показалась людям подозрительной и они вызвали полицию.



Полицейские обследовали кастрюлю и не выявили никакой опасности. В итоге посуду они забрали с собой.

