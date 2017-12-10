Происшествия
10 минут назад
В Липецке бдительные граждане вызвали полицию из-за подозрительной кастрюли
Кастрюля оказалась безопасной, полицейские ее забрали с собой
Сегодня, около двух часов дня, граждане на улице Московской у остановки "Полиграфическая"обнаружили бесхозную кастрюлю-скороварку. Она показалась людям подозрительной и они вызвали полицию.
Полицейские обследовали кастрюлю и не выявили никакой опасности. В итоге посуду они забрали с собой.
Полицейские обследовали кастрюлю и не выявили никакой опасности. В итоге посуду они забрали с собой.