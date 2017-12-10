Происшествия

49 минут назад

В поездку на липецком «конструкторе» с европейской автобарахолки, липчане получают угрозы в нагрузку

9 7611
#транспорт #хамство
4
В поездку на липецком «конструкторе» с европейской автобарахолки, липчане получают угрозы в нагрузку

"Я тебе трубу знаешь куда воткну, корреспондент?!" - с такими словами обратился водитель автобуса маршрута №352 к пассажиру, снимавшего его на видео, когда тот начал нарушать правила перевозок.

Наглость водителей липецких маршруток становится уже притчей во языцах. Хамство, оскорбления со стороны водителей, взаимность со стороны пассажиров нервы которых тоже далеко не чугунные в связи с постоянным подорожанием проезда, введением электронных проездных, с которыми бабушки и дедушки, вчера еще пользующиеся угольными утюгами, не могут совладать. Да и молодежь не всегда справляется с электроникой, которую навешали в салонах "чудес на колесах", приобретенных зачастую по задворках Европы на автораспродажах сильно подержанной техники и собранных из нескольких "образцов", которые называются маршрутными автобусами. Холод в салонах зимой, адская жара летом, хамы за рулем, и весь этот липецкий аттракцион - 22 рубля. Если, конечно, водитель не окажется упоротым до невменяемого состояния прямо на рабочем месте, за баранкой, что в Липецке тоже, увы, случалось, и не сделает вас калекой. 

Очередной шокирующий случай произошел в Липецке накануне.  Как рассказал сайту "Потребитель48" липчанин Антон, 8 декабря, в 8.54 утра он зашёл в автобус № 352 (номер АН 082, владелец автобуса Орлов М. Г.), приложил карту к терминалу. "Загорелась зелёная лампочка, но чек не вылез. Пожал плечами, мол, нет так нет, и пошёл в салон, но услышал оклик водителя. Я ответил, что оплатил проезд, но чек не получил. На что он заявил, что если нет чека, то проезд не оплачен. Остановился между остановками (хотя обязан останавливаться только на остановочных пунктах), и гаркнул: «Выходи!» Я пожелал ему подавиться, и приложил карту второй раз", пишет Антон. "Сколько сняли денег – не знаю, так как не помню предыдущий баланс карты. Через минуту у него зазвонил телефон и полсалона услышало: «Да, здорова, да на работе катаюсь». Я подошёл и сделал замечание по поводу разговора по телефону, а это нарушение обязанностей водителя городского транспорта. Замечание он проигнорировал, ухмыльнувшись в ответ. Тогда я достал телефон и начал снимать происходящее на видео, которое прилагаю.  ВИДЕО ЗДЕСЬ

Свою фамилию он называть, естественно, в грубой форме отказался.

В итоге мы имеем нарушения:
1. Пункт 2.2.3 обязанностей водителя городского транспорта. «Водителю запрещается говорить по сотовому телефону либо отвлекаться на разговоры с пассажирами во время движения транспортного средства.»
2. Пункт 2.1.6 (Водитель обязан быть вежливым и корректным с пассажирами)

Уже позвонил на горячую линию департамента транспорта, объяснил ситуацию, разговор и мой номер телефона были записаны. Ответили, что случай вопиющий и водитель будет наказан. Как именно, меня уведомят по телефону".
9 7611
#транспорт #хамство
4

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Топовый кек

29 секунд назад
Tt, Как же я проигрываю с комментаторов этого ресурса
ответить

водитель

2 минуты назад
заипали вот такие умники с телифонами-работать не дают
ответить

fed

10 минут назад
!, ну тут тогда на статью за педофилию можно нарваться. водила малолетке на видео угрожает засунуть трубку куда-то
ответить

!

14 минут назад
Автор видео дебил молалетка... и все ему надо... неудачник... у вадилы хоть прова есть а у автора нету нехрена даж мозгов
ответить

у вас тоже дрищ после разливного пива

16 минут назад
Я и мои друзья любители пива и соответственно дрища по утру, предпочитаем автобусу ,Яндекс такси ,ну или такси Максим ,стоимость проезда примерно как на автобусе, но если обкакаешся в "машине " то никто не заметит ,водитель подумает ,что так и было.
ответить

Иванов

19 минут назад
Водитель будет наказан, На площадь выведем и анальное покараем.
ответить

м

20 минут назад
да на фото Сирожа с Итк-2 откинулся недавно, пацан авторитетный в пивной, может нахаляву даже бутылку водки выпить
ответить

Tt

22 минуты назад
CЦуко, чепушила фиксатая!
ответить

н7г

30 минут назад
зачем вообще маршрутки ? нужны городские автобусы по всем маршрутам без частников. А то у нас всегда будет городской транспорт убыточен они до 20 00 сливки сняли а в остальное время развозят только городские автобусы горожан по этому я считаю что транспорт должен быть муниципальным на 100% так как муниципальный разводит горожан в убыточные часы они безусловно нужны даже если на весь маршрут всего 5 пассажиров но в прибыльные часы все деньги должны идти в муниципальное предприятие а не частникам.Хватит доить городскую казну из-за того что муниципальный транспорт сам себя поставил в невыгодное положении сколько проходит за час 315-тых 330-тых 346-их а сколько 24-тых 17-тых ? 36-тых ?!!!
ответить

xxx

31 минуту назад
Когда уже городские власти разберутся с частными маршрутками? у них же есть рычаги давления на них! Либо избавляйтесь от них и делайте все автобусы муниципальными, либо заставьте наладить порядок и утихомирить орков, что на фото... при желании возможно все!
ответить

Еще в рубрике

В Липецке бдительные граждане вызвали полицию из-за подозрительной кастрюли
#подозрительный предмет
В Липецке бдительные граждане вызвали полицию из-за подозрительной кастрюли

8 минут назад

Происшествия
4-летний малыш, мать которого посадили за убийство, будет жить в Липецкой области с дедушкой
#опека
2
4-летний малыш, мать которого посадили за убийство, будет жить в Липецкой области с дедушкой

сегодня, 11:45

Происшествия
В Елецком районе перевернулся прицеп со свеклой
#дтп
3
В Елецком районе перевернулся прицеп со свеклой

сегодня, 08:03

Происшествия
В Добровском районе сгорела надворная постройка
#пожар
В Добровском районе сгорела надворная постройка

сегодня, 07:30

Происшествия
В ночном пожаре в Липецке пострадал человек
#пожар #пострадавший
2
В ночном пожаре в Липецке пострадал человек

сегодня, 06:07

Происшествия
На улице 8 марта сгорел строительный вагончик
#пожар
3
На улице 8 марта сгорел строительный вагончик

вчера, 17:06

Происшествия