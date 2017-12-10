В поездку на липецком «конструкторе» с европейской автобарахолки, липчане получают угрозы в нагрузку

"Я тебе трубу знаешь куда воткну, корреспондент?!" - с такими словами обратился водитель автобуса маршрута №352 к пассажиру, снимавшего его на видео, когда тот начал нарушать правила перевозок.





Очередной шокирующий случай произошел в Липецке накануне. Как рассказал сайту



Свою фамилию он называть, естественно, в грубой форме отказался.



В итоге мы имеем нарушения:

1. Пункт 2.2.3 обязанностей водителя городского транспорта. «Водителю запрещается говорить по сотовому телефону либо отвлекаться на разговоры с пассажирами во время движения транспортного средства.»

2. Пункт 2.1.6 (Водитель обязан быть вежливым и корректным с пассажирами)



Уже позвонил на горячую линию департамента транспорта, объяснил ситуацию, разговор и мой номер телефона были записаны. Ответили, что случай вопиющий и водитель будет наказан. Как именно, меня уведомят по телефону". Наглость водителей липецких маршруток становится уже притчей во языцах. Хамство, оскорбления со стороны водителей, взаимность со стороны пассажиров нервы которых тоже далеко не чугунные в связи с постоянным подорожанием проезда, введением электронных проездных, с которыми бабушки и дедушки, вчера еще пользующиеся угольными утюгами, не могут совладать. Да и молодежь не всегда справляется с электроникой, которую навешали в салонах "чудес на колесах", приобретенных зачастую по задворках Европы на автораспродажах сильно подержанной техники и собранных из нескольких "образцов", которые называются маршрутными автобусами. Холод в салонах зимой, адская жара летом, хамы за рулем, и весь этот липецкий аттракцион - 22 рубля. Если, конечно, водитель не окажется упоротым до невменяемого состояния прямо на рабочем месте, за баранкой, что в Липецке тоже, увы, случалось , и не сделает вас калекой.Очередной шокирующий случай произошел в Липецке накануне. Как рассказал сайту "Потребитель48" липчанин Антон, 8 декабря, в 8.54 утра он зашёл в автобус № 352 (номер АН 082, владелец автобуса Орлов М. Г.), приложил карту к терминалу. "Загорелась зелёная лампочка, но чек не вылез. Пожал плечами, мол, нет так нет, и пошёл в салон, но услышал оклик водителя. Я ответил, что оплатил проезд, но чек не получил. На что он заявил, что если нет чека, то проезд не оплачен. Остановился между остановками (хотя обязан останавливаться только на остановочных пунктах), и гаркнул: «Выходи!» Я пожелал ему подавиться, и приложил карту второй раз", пишет Антон. "Сколько сняли денег – не знаю, так как не помню предыдущий баланс карты. Через минуту у него зазвонил телефон и полсалона услышало: «Да, здорова, да на работе катаюсь». Я подошёл и сделал замечание по поводу разговора по телефону, а это нарушение обязанностей водителя городского транспорта. Замечание он проигнорировал, ухмыльнувшись в ответ. Тогда я достал телефон и начал снимать происходящее на видео, которое прилагаю. ВИДЕО ЗДЕСЬ Свою фамилию он называть, естественно, в грубой форме отказался.В итоге мы имеем нарушения:1. Пункт 2.2.3 обязанностей водителя городского транспорта. «Водителю запрещается говорить по сотовому телефону либо отвлекаться на разговоры с пассажирами во время движения транспортного средства.»2. Пункт 2.1.6 (Водитель обязан быть вежливым и корректным с пассажирами)Уже позвонил на горячую линию департамента транспорта, объяснил ситуацию, разговор и мой номер телефона были записаны. Ответили, что случай вопиющий и водитель будет наказан. Как именно, меня уведомят по телефону".