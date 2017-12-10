49 минут назад
В поездку на липецком «конструкторе» с европейской автобарахолки, липчане получают угрозы в нагрузку
"Я тебе трубу знаешь куда воткну, корреспондент?!" - с такими словами обратился водитель автобуса маршрута №352 к пассажиру, снимавшего его на видео, когда тот начал нарушать правила перевозок.
Очередной шокирующий случай произошел в Липецке накануне. Как рассказал сайту "Потребитель48" липчанин Антон, 8 декабря, в 8.54 утра он зашёл в автобус № 352 (номер АН 082, владелец автобуса Орлов М. Г.), приложил карту к терминалу. "Загорелась зелёная лампочка, но чек не вылез. Пожал плечами, мол, нет так нет, и пошёл в салон, но услышал оклик водителя. Я ответил, что оплатил проезд, но чек не получил. На что он заявил, что если нет чека, то проезд не оплачен. Остановился между остановками (хотя обязан останавливаться только на остановочных пунктах), и гаркнул: «Выходи!» Я пожелал ему подавиться, и приложил карту второй раз", пишет Антон. "Сколько сняли денег – не знаю, так как не помню предыдущий баланс карты. Через минуту у него зазвонил телефон и полсалона услышало: «Да, здорова, да на работе катаюсь». Я подошёл и сделал замечание по поводу разговора по телефону, а это нарушение обязанностей водителя городского транспорта. Замечание он проигнорировал, ухмыльнувшись в ответ. Тогда я достал телефон и начал снимать происходящее на видео, которое прилагаю. ВИДЕО ЗДЕСЬ
Свою фамилию он называть, естественно, в грубой форме отказался.
В итоге мы имеем нарушения:
1. Пункт 2.2.3 обязанностей водителя городского транспорта. «Водителю запрещается говорить по сотовому телефону либо отвлекаться на разговоры с пассажирами во время движения транспортного средства.»
2. Пункт 2.1.6 (Водитель обязан быть вежливым и корректным с пассажирами)
Уже позвонил на горячую линию департамента транспорта, объяснил ситуацию, разговор и мой номер телефона были записаны. Ответили, что случай вопиющий и водитель будет наказан. Как именно, меня уведомят по телефону".
Топовый кек
водитель
fed
!
у вас тоже дрищ после разливного пива
Иванов
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Tt
н7г
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