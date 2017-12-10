Общество

сегодня, 12:49

МЧС предупреждает о возможном усилении ветра до штормового уровня

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#штормовое предупреждение
МЧС предупреждает о возможном усилении ветра до штормового уровня

Порывы ветра могут составлять до 21 метра в секунду.

ГУ МЧС России по Липецкой области распространило экстренное предупреждение. Сегодня, с 18.00  до 18.00 завтрашнего дня ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами осадки, местами небольшие, в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами гололед, туман, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом днем на юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 16-21 м/с. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

"При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар", говорится в предупреждении МЧС.



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#штормовое предупреждение

Комментарии (1)

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Гость

47 минут назад
Вот сколько обещают,ни разу не было! Достали,ни один прогноз где город48 берет не сбылся! Лучше б не печатали. Предлагаю штрафовать за бред о погоде!
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