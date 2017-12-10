В понедельник десятки липецких улиц останутся без воды

Причина отключения - ремонт

ЛГЭК сообщает, что для производства работ на сетях водоснабжения 11.12.2017 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям, а также возможно повышение мутности питьевой воды после окончания работ:

1. с 10:00 до 20:00 ул. Ильича, 5, 7, 9, 11, 15, 31 (школа №25);

ул. Волгоградская , 8 (школа искусств), 8а (д\с № 77), 10, 12, 14, 11, 13;

ул. Ленинградская, 5, 12, 14, 16, 18, 18 к4;

ул. Студенческая, 6, 12;

частный сектор: ул. Профсоюзная, ул. Дачная, ул. Студенческая, ул. Тургеневва, ул. Бехтерева, ул. Декабристов, ул. Седова, ул. Донская, ул. Гвардейская, ул. Песчаная, ул. Воронежская, ул. 2-я Воронежская, ул. Степная, ул. Волгоградская, проезд Ильича для устранения утечки на водопроводе Д-100 мм по адресу: ул. Ленинградская, 14.

Подвоз воды: ул. Волгоградская , 8 (школа искусств), 8а (д\с № 77), ул. Ильича, 3 (школа №2), ул. Ленинградская, 18.

2. с 10:00 до 13:00 верхние этажи ул. Московская, 45, 47, 49, 49\1, 51, 53, 53\1, 55, 57, 57а для замены счетчика электроэнергии на ВПСП №11 по ул. Московская, 49.

Подвоз воды по заявкам жителей.

3. с 09:00 до 20:00 ул. Папина, 2а для устранения утечки на водоводе Д-100 мм по адресу: ул. Папина, 2а.

Подвоз воды по заявкам жителей.

4. с 09:00 до 20:00 ул. Московская, 87, 85, 91, 93, 89, 99, 103, 101;

ул. Кувшинова, 6, 1;

ул. Полиграфическая, 4, 6, 8, 8а, 10, 12 по заявке "ЛОКК" для проведения внутренних ремонтных работ по адресу: ул. Московская, 87.

Подвоз воды по заявкам жителей.

5. с 10:00 до 20:00 с. Сселки: ул. Советская, ул Космонавтов, ул. Гагарина, ул. Листопадная,, ул. Провинциальная, ул. Жемчужная, ул. Покровская для замены з\а Д-35 мм по ул. Космонавтов, 3 с. Сселки.

Подвоз воды по заявкам жителей.

6. с 09:00 до 20:00 ул. Космонавтов, 43, 45\1, 45\2, 45\3;

ул. Филипченко, 2, 4\1, 4\2, 4\3\, 4\4, 6, 8 (д\с №95) для ремонта ПГ по адресу: ул. Космонавтов, 43.

Подвоз воды: ул. Филипченко, 8 (д\с №95); по заявкам потребителей.