4-летний малыш, мать которого посадили за убийство, будет жить в Липецкой области с дедушкой

История 4-летнего Вовы этой осенью потрясла жителей Ростовской области. 24 ноября в поселке Мечетном женщина зарезала своего сожителя на глазах маленького сына. Ребенка после происшествия увезли в Семикаракорскую ЦРБ, где врачи и органы опеки решали дальнейшую судьбу ребенка. Ростовские СМИ публиковали объявления о поисках родственников малыша, чтобы он воспитывался не в детском доме. Но в итоге 7 декабря малыша передали в детский дом хутора Ёлкин. Впрочем, как сообщает издание DonDay , новый год малыш встретит в кругу семьи. В Липецкой области нашелся его дедушка, который решил забрать внука.