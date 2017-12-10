Происшествия

52 минуты назад

4-летний малыш, мать которого посадили за убийство, будет жить в Липецкой области с дедушкой

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#опека #
4-летний малыш, мать которого посадили за убийство, будет жить в Липецкой области с дедушкой

История 4-летнего Вовы этой осенью потрясла  жителей Ростовской области. 24 ноября в поселке Мечетном женщина зарезала своего сожителя на глазах маленького сына. Ребенка после происшествия увезли в Семикаракорскую ЦРБ, где врачи и органы опеки решали дальнейшую судьбу ребенка. Ростовские СМИ публиковали объявления о поисках родственников малыша, чтобы он воспитывался не в детском доме. Но в итоге 7 декабря малыша передали в детский дом  хутора Ёлкин. Впрочем, как сообщает издание DonDay, новый год малыш встретит в кругу семьи. В Липецкой области нашелся его дедушка, который решил забрать внука. 

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#опека #

Комментарии (1)

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Слава Богу!

11 минут назад
И здоровья дедушке
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