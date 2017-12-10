В Липецкой области прошел конкурс красоты среди судимых пенсионерок

На подиум женской колонии вышли осужденные женщины

В Усманской исправительной колонии №7 с осуждёнными пенсионного возраста был проведён творческий конкурс «Мисс элегантный возраст 2017», в котором приняли участие 10 осуждённых женщин.



Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, в течение месяца конкурсантки соревновались между собой в написании стихов собственного сочинения на вольную тему, отвечали на вопросы викторины, даже попробовали себя в качестве фотомоделей, позируя с цветами на фоне живописных мест исправительного учреждения.



Подводя итоги конкурса, старший специалист по социальной работе исправительной колонии №7, Наталья Зотова отметила, что пожилые люди очень одиноки, в своих стихах практически каждая обращается к детям, мужьям, родственникам, с просьбой о написании письма, просят прощения.



В любом возрасте женщина всегда остаётся женщиной и неважно, сколько ей лет, где она находится, конкурс «Фото модель» это наглядно доказал. Каждая участница старалась выглядеть красиво – макияж, причёска, даже чувствовалась конкуренция.



Выбрать лучшую среди участниц было нелегко, победительницами конкурса «Мисс элегантный возраст 2017» стали осуждённые Валентина Авдеева, Светлана Гольтяева и Надежда Туякова.





