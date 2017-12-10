Общество

сегодня, 10:00

В Липецкой области прошел конкурс красоты среди судимых пенсионерок

7 540
#конкурс красоты #женская колония
В Липецкой области прошел конкурс красоты среди судимых пенсионерок

На подиум женской колонии вышли осужденные женщины

В Усманской исправительной колонии №7 с осуждёнными пенсионного возраста был проведён творческий конкурс «Мисс элегантный возраст 2017», в котором приняли участие 10 осуждённых женщин.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области,  в течение месяца конкурсантки соревновались между собой в написании стихов собственного сочинения на вольную тему, отвечали на вопросы викторины, даже попробовали себя в качестве фотомоделей, позируя с цветами на фоне живописных мест исправительного учреждения. 

Подводя итоги конкурса, старший специалист по социальной работе исправительной колонии №7, Наталья Зотова отметила, что пожилые люди очень одиноки, в своих стихах практически каждая обращается к детям, мужьям, родственникам, с просьбой о написании письма, просят прощения. 

В любом возрасте женщина всегда остаётся женщиной и неважно, сколько ей лет, где она находится, конкурс «Фото модель» это наглядно доказал. Каждая участница старалась выглядеть красиво – макияж, причёска, даже чувствовалась конкуренция. 

Выбрать лучшую среди участниц было нелегко, победительницами конкурса «Мисс элегантный возраст 2017» стали осуждённые Валентина Авдеева, Светлана Гольтяева и Надежда Туякова. 


7 540
#конкурс красоты #женская колония

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

злой обыватель

2 минуты назад
Скоро три четверти страны на зону сядет с такими парашниками в Кремле.
ответить

Боцман

11 минут назад
Манька- ковырялка и Зинка-клыковая одобряють.
ответить

Дык

16 минут назад
Следующий конкурс красоты пройдет среди мумий?
ответить

Мне на фото

24 минуты назад
Лысая,в очках понравилась
ответить

Монстр

31 минуту назад
А конкурс на лучшего питуха есть.
ответить

Люди везде живут

48 минут назад
От сумы и от тюрьмы...
ответить

***

сегодня, 10:02
На свободу-с чистой совестью!!!
ответить

Еще в рубрике

По липецким дорогам лучше не ходить и не ездить?
#Люди #которые удивили липчан
15
По липецким дорогам лучше не ходить и не ездить?

вчера, 22:15

Общество
В Липецке отметили День Героев Отечества
#День Героев Отчества
5
В Липецке отметили День Героев Отечества

вчера, 20:43

Общество
На месте снесенных киосков у Центрального рынка устроили незаконную парковку
#парковки
42
На месте снесенных киосков у Центрального рынка устроили незаконную парковку

вчера, 13:38

Общество
В Липецкой области подорожали занятия в бассейнах и подешевели билеты в театр
#цены
8
В Липецкой области подорожали занятия в бассейнах и подешевели билеты в театр

вчера, 12:23

Общество
На тысячу воспитанников детских садов — 4 компьютера
#детский сад
15
На тысячу воспитанников детских садов — 4 компьютера

вчера, 11:40

Общество
В Липецке выявляют нарушителей прав инвалидов на парковку
#правила дорожного движения
26
В Липецке выявляют нарушителей прав инвалидов на парковку

вчера, 09:24

Общество