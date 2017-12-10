Происшествия

сегодня, 08:03

В Елецком районе перевернулся прицеп со свеклой

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#дтп
В Елецком районе перевернулся прицеп со свеклой

Корнеплоды, рассыпавшиеся по дороге затруднили движение

Накануне вечером, у села Нижний Воргол, в месте резкого поворота перевернулся прицеп КАМАЗа.

Грузовик возил сахарную свеклу, которая высыпалась из прицепа на дорогу, затруднив движение. Ближе к ночи свеклу с дороги убрали восстановив движение.

Фото: vk.com/elets
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#дтп

Комментарии (1)

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Наведите порядок на дорогах

сегодня, 08:14
Перегруз, открытый груз, накладные борта = грязные дороги, посторонние предметы, плохая видимость = ДТП = вред здоровью, смерть = потеря близких, горе = безразличие? халатность? коррупция?
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