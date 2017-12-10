Происшествия
сегодня, 08:03
В Елецком районе перевернулся прицеп со свеклой
Корнеплоды, рассыпавшиеся по дороге затруднили движение
Накануне вечером, у села Нижний Воргол, в месте резкого поворота перевернулся прицеп КАМАЗа.
Грузовик возил сахарную свеклу, которая высыпалась из прицепа на дорогу, затруднив движение. Ближе к ночи свеклу с дороги убрали восстановив движение.
Фото: vk.com/elets
Грузовик возил сахарную свеклу, которая высыпалась из прицепа на дорогу, затруднив движение. Ближе к ночи свеклу с дороги убрали восстановив движение.
Фото: vk.com/elets
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