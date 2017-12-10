Происшествия

25 минут назад

В ночном пожаре в Липецке пострадал человек

96
#пожар #пострадавший
В ночном пожаре в Липецке пострадал человек
Сегодня в 03:34 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Липецк, переулок. Вишневый, 12.

В результате загорания огнем повреждено домашнее имущество на площади 5 кв.м. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, сообщили в  ГУ МЧС России по Липецкой области.
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#пожар #пострадавший

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