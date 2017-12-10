В ночном пожаре в Липецке пострадал человек

Сегодня в 03:34 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Липецк, переулок. Вишневый, 12.



В результате загорания огнем повреждено домашнее имущество на площади 5 кв.м. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.