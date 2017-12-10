Происшествия
34 минуты назад
В Добровском районе сгорела надворная постройка
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Сегодня около трех часов ночи в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании надворной постройки в Добровском районе, поселке Зарницы, д. 11.
В результате пожара огнем уничтожены сгораемые конструкции надворной постройки по всей площади.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.
В результате пожара огнем уничтожены сгораемые конструкции надворной постройки по всей площади.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.
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