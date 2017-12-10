Происшествия

34 минуты назад

В Добровском районе сгорела надворная постройка

97
#пожар
В Добровском районе сгорела надворная постройка
Сегодня около трех часов ночи в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании надворной постройки в Добровском районе, поселке Зарницы, д. 11.

В результате пожара огнем уничтожены сгораемые конструкции надворной постройки по всей площади.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.
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#пожар

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