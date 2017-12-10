В Добровском районе сгорела надворная постройка

Сегодня около трех часов ночи в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании надворной постройки в Добровском районе, поселке Зарницы, д. 11.



В результате пожара огнем уничтожены сгораемые конструкции надворной постройки по всей площади.



Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.