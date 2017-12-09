В Липецке отметили День Героев Отечества

Герои Советского Союза и России возложили цветы к вечному огню, волонтеры рассказывали липчанам о великих земляках.

Сегодня в России отмечается День Героев Отечества. В Липецке, традиционно, Герои Советского Союза и России – Юрий Чурилов, Олег Сторожук, Николай Шпитонков, представители патриотических, ветеранских и волонтерских организаций собрались на площади Героев. Герои возложи венки к вечному огню, и побывали на могиле Александра Кириллова, скончавшегося в прошлом году и похороненного на Евдокиевском кадбище.

Волонтеры Совета Лидеров Липецкой области посвятили сегодняшний день – Героям Отечества. Они раздавали Волонтеры раздавали жителям листовки в виде солдатских писем-треугольников с информацией о Героях.

Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года. Первым Героем России стал начальник Липецкого авиацентра Суламабек Осканов (посмертно).

До революции 1917 года 9 декабря (старый стиль - 26 ноября) в России отмечали как День георгиевских кавалеров. В этот день в 1769 году российская императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия - высшую воинскую награду империи.

С Липецкой областью связаны имена 171 Героя СССР и 19 Героев Российской Федерации. Большинство из них удостоились этого почетного звания посмертно. На сегодняшний день в Липецке - четыре обладателя высокого звания. Это Владимир Богодухов, Олег Сторожук, Николай Шпитонков и Юрий Чурилов.