«Дай Бог с Путиным и продолжим!»

Итоги недели

Уж не знаем, главная ли новость недели та, что Владимир Путин объявил в своем желании баллотироваться на новый 6-летний срок своего президентства? Если кто-то считает, что главная - мы не против. Но, кажется, новостью №1 было бы, если Владимир Владимирович вдруг заявил бы, что, мол, устал и ухожу. Но Путин крепок и полон сил. Так почему же ему уходить?Помните, откуда это? Из гениальной сказки Сергея Филатова, артиста советского театра и кино. Если кто и уходил в России от власти добровольно, то это был Е.Б.Н. Ну, еще и Дмитрий Медведев, который, отсидев президентский срок, взял и не захотел править больше. Все остальные руководители страны либо умирали при руководящей должности, либо их убивали. Кажется, единственный, кто ушел из царей самостоятельно, был Николай Второй, но без короны он долго не протянул.После того, как Путин сообщил, что идет на новый срок, липецкий губернатор тут приветствовал в своем «Твиттере» это заявление словамиПродолжим «строительство школ, больниц, детсадов, газификацию, развитие малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, ОЭЗ и многое другое». И тут же глава региона отметился новой записью, прокляв МОК, отстранивший от участия в Зимней Олимпиаде в Южной Корее российскую сборную из-за обвинений в существовании в России на государственном уровне допинговой программы (см.).. Так считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Товарищ ошибается - выборами у нас давно управляет очень близкий липецкому губернатору человек, бывший вице-губернатор Юрий Алтухов, который, мы уверены, выдаст нужный результат.На этой неделе, к слову, глава государства ознакомился с выводами Счетной палаты РФ о строительстве объектов туристического кластера в Ельце.- Должна сказать, что, к сожалению, по ряду проектов мы видим очень серьезные недоработки со стороны региональных властей, - сказала Путину главный аудитор России Татьяна Голикова. - Скажем, случай с Липецкой областью, туристско-рекреационная зона «Елец». 18,2 миллиона бюджетных денег потрачено, половина приблизительно – федеральный бюджет. Надземный переход построен в никуда. Здесь должен быть торговый центр, торгового центра нет.- Переход есть, но идти некуда, - среагировал на сообщение Путин.Читатели GOROD48 отреагировали на эту новость.: «А в Ленино, Хрущевке целых 3, ни разу не видела чтобы кто-то прошел».«А чему Владимир удивляется? Под его руководством во Владивостоке построен вантовый мост на безводный о. Русский (население 5,6 тыс. чел.) за $ 1,5 млрд. Деньги на ветер! В Липецке сидят его прилежные ученики».«Факты озвучены. Что дальше.? Какие последуют выводы? Почему в нашей стране чиновники ни за что не отвечают!? Почему они только делают вид что трудятся на благо людей!? Почему они с такой легкостью манипулируют бюджетными средствами как своими собственными!? Почему благосостояние чиновников растёт, а простой народ перебивается кое как!? Пора Путину В В проявить твердость и в этом вопросе!!!Потеряна вера в Путина и у части электората, живущего в Липецке в садовом товариществе «Строитель» (см.). Как жили они без света, так и живут в потемках. Забыли, видно, антисоветскую поговорку: «Нам солнца не надо - нам партия светит, нам хлеба не надо - работу давай!»На этой неделе. Олега Хомутинникова пропесочили на комисии облсовета за призыв сходить в кино, а не на сессию. Поведение неприкаянного депутата (получив мандат депутата от ЛДПР, он позже был исключен из партии Жириновского, так как примкнул к партии опального экс-олигарха Михаила Ходорковского, а сейчас является руководителем регионального избирательного штаба Ксении Собчак) предосудительно ещё и тем, что он через GOROD48 предложил купить билет на скандальную премьеру спикеру областного Совета Павлу Путилина, будто финансовое состояние председателя регионального заксобрания не позволяло ему самому при желании потратиться на это. А еще депутат счел, что «на фоне выхода в прокат художественного фильма «Матильда» сессия областного Совета может выглядеть как мероприятие, мягко говоря, второсортное».- Да что там делать, в областном Совете? Большинство депутатов в нем - местные олигархи. Они послушно принимают законопроекты, спущенные к ним из областной администрации. Депутаты ничего не решают. Если они хотят сказать правду, им тычут в нос регламентом и лишают слова. Никакой реальной работы в там нет. Считаю сессии областного Совета болотом. Не очень понимаю, что там можно делать, если есть другие интересные в жизни события, - прокомментировал тогда свою выходку GOROD48 Олег Хомутинников.Члены комиссии порекомендовали Хомутинникову публично извиниться перед депутатами. Олег Хомутинников за словом в карман не полез (см.). И тут же сделал еще один ход конем: отнес в облсовет депутатский запрос на тему проверки диссертации областного детского омбудсмена Людмилы Кураковой, которую уже публично обвинили в плагиате.Многодетная мать-одиночка встает еще до рассвета, в пять утра. Заботы на начало дня - проверить топку печи, зажечь свечи, сходить во двор и посмотреть, не съели за ночь припасы мыши, и приготовить трем детям - мал мала меньше - завтрак. Пока старший сын собирается на тренировку, дочка-дошкольница спалила волосы о свечку, а младший, 7-месячный мальчик, зашелся криком от страха темноты. Казалось бы, стандартная картина для средних веков или Российской империи. Да, только с поправкой, что место действия - СНТ «Строитель» на улице Ковалева в Липецке, а на дворе - 2017 год…Так начинается публикацияСемью Лавриненко, приехавшую в Липецк по программе переселения, власти оставили без света. Сейчас жильцы «Строителя» стоят перед дилеммой - в какой еще кабинет ползти на коленях и молить о помощи. Одна из женщин спасительной инстанцией сочла липецкого губернатора (см.). А может, председателя «Строителя» стоит напугать Рамзаном Кадыровым?А вот. Но женщина считает, что тот не пригоден для проживания.- В доме нет печки, там был газ, но его отрезали, - говорит женщина. - Дом без отопления, почти без полов, с голыми стенами…А как быть героям другой слезоточивой истории? Утром 4 декабря в селе Головщино Грязинского района сгорели два дома. Сгорело все. Помогут ли погорельцам чиновники, или им тоже следует взывать к Путину, Королеву или блогерам?Решив не ждать милости от власть предержащих, одна жительница Липецка попыталась вынести из ТРЦ «Европа» (на улице Советской в Липецке) женские джинсы, две пары женских брюк, а также пару дамских блузок. Набрав товар, она хотела выйти из магазина, но ее задержала охрана.На заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва выслушали отчет начальника отдела лекарственного обеспечения облздрава Натальи Родионовой о том, как обстоят дела с обеспечением лекарствами льготных категорий граждан.Отвечая на вопрос депутата Евдокии Бычковой о жалобах горожан на медиков, которые не удосуживаются объясняться с пациентами, Наталья Родионова выразила негодование «телевизором». Мол, ей обидно за врачей, о которых если и говорят хорошее, то только в День медика (см.).Как это не покажется странным, Наталья Родионова права -. И это неоспоримый факт: только клинике «Липецк-Мед» не хватает 10 анестезиологов-реаниматологов, а липецкой городской детской больнице - 40 педиатров! Липчане жалуются на долгое ожидание «скорой помощи». Удивительно другое: то, что «неотложки» вообще приезжают на вызовы. Судите сами - областной станции скорой медицинской помощи не хватает 30 врачей, 20 фельдшеров и 20 медсестер! Но и это еще не все. «Скорой» остро требуются шесть анестезиологов-реаниматологов и шесть врачей-педиатров.Можно ли назвать то, что происходит в медицине, кадровой катастрофой?Курирующая сферу медицины вице-губернатор Людмила Летникова, гинеколог по специальности, ответить на этот вопрос GOROD48 отказалась.Главные причины ухудшения ситуации - высокая интенсивность труда при его неадекватной оплате и нуждаемость в жилье. Очевидно, те самые 57 тысяч рублей средней зарплаты, обещанные медикам вице-губернатором Вячеславом Щеглеватых в 2018 году, складываются из 150 тысяч рублей главврача и 25 тысяч рублей обычной рабочей лошадки из реанимации. Что же до жилья, то за счет областной казны медики не получают и десяти квартир в год. По данным мэрии, в этом году в Липецке всего один врач получил квартиру за счет городского бюджета, и еще пятерым приискали места в общежитиях. В то же время в администрацию Липецка из облздрава еще в прошлом году отправили документы на 141 врача, нуждающегося в жилье.Эту публикацию активно комментировали. Вот лишь два мнения: «в СССР было самое высокое соотношение врачей на 100 тыс. населения. профессия врача в СССР была хорошо оплачиваемая . не было никаких страховых полисов и каждый советский в любом месте Союза имел полный и безоговорочный доступ ко всем сферам медицинской помощи .включая дорогостоящее лечение и операции ,стоимостью сотни тысяч долларов. при барыгах народ через телевизор детишкам деньги на операции и лечение собирает . такого преступного унижения и позора страна не знала. народ давно оскотинили насаждением индивидуализма на грани выживания. народ уже не реагирует на мерзости уродливой фальшивой «власти», которую в нормальном и здоровом обществе уже давно смели за гораздо меньшие преступления против народа.: «ЕГЭ надо сдать очень-очень хорошо. Вероятность поступить на бюджетное место мизерная из-за льготников. Стоимость обучения 110-120 тыс. за год. На лечебном учиться 6 лет, деньги нужны немалые. Это только плата за обучение, а жилье, прокорм? Понимаю тех молодых людей, которые заплатили за весь период обучения такие деньжищи, а потом не краснеют и не стыдятся брать деньги с пациентов. Закон экономики: деньги вложенные в дело должны возвращаться как можно быстрее. А кто сразу проигрывает? Общество! А кто страдает? Люди!»Не удивительно, что при сложившейся ситуации: по итогам 11 месяцев умерло на 352 человека больше, чем родилось.На этой неделе глава Липецка дал итоговое годовое интервью GOROD48.Вот лишь один его фрагмент.- Электробусы. До 2022 года мы хотим получить 150 таких машин. И новые автобусы с двигателями класса от «ЕВРО-5». Город летом уже получил 21 «ЛиАЗ», а к концу года получит еще 40 новых автобусов «Волгабас».- Делаем ставку на скоростной трамвай. Но нам надо найти финансовую группу, которая на основе концессии вольет в его развитие в Липецке большие средства со сроком окупаемости проекта в 20 лет и более. Через облигации, через привлечение негосударственных пенсионных фонов, через тех же инвесторов. Это - глобальная стратегическая цель.- Октябрьский мост будем ремонтировать исключительно в ночное время. На нем мы поменяем асфальт. Сложнее будут обстоять дела с реконструкцией Петровского моста. Сделаем все, чтобы город не встал в пробке.Так, департамент транспорта прорабатывает схему реверсивного движения транспорта по второй очереди Петровского моста. Чтобы не задерживать перемещение с берега на берег горожан, пользующихся общественным транспортом, мы закупим партию трамваев в Москве. Из серии бывших в употреблении, но достаточно свежих, 2014 года выпуска. Сделаем корректировку автобусных маршрутов. И, как один из вариантов, понтонный мост. Но по нему большой поток транспорта не пустить. Возможно, общественный транспорт. Но чтобы сделать въезды и выезды на временный наплавной мост, нужно изыскать дополнительные бюджетные средства.В этот понедельник. А в публикацииGOROD48 опубликовал фотографии некоторых самых страшных выбоин, из которых уже наружу вылезла арматура. Сразу же после этого мэрия отрапортовала, чтоА вот состояние путепровода, каким пользуются сразу несколько крупных городских предприятий, таково, что на скорую руку привести его в порядок не получится. Десятилетиями не ремонтируемый объект находится в столь удручающем состоянии, чтоНе успела мэрия освободить от объектов незаконной торговли площадку между Центральным рынком и рынком «Спутник», как! Теперь ушлых коммерсантов разыскивает полиция.. Мол, они портят архитектурный облик города. А еще «У Центрального рынка уберут остановку». Ту самую, что напротив Торгового дома «Победа» и магазина «Пятерочка». Остановочные павильоны хотят перенести на улицу Терешковой и на проспект Победы. А площадь Победы должна стать пешеходной зоной, свободной также от объектов торговли. Вопрос GOROD48: «Куда денутся оттуда бабки с трусами?» главный архитектор Липецка переадресовала в другое ведомство.Бурную дискуссию на этот счет закончил комментарий некоего читателя с красноречивым ником- Странная дискуссия. Одни за то, чтобы рынок убрать, поскольку от него вонь и бардак, другие за то, чтобы оставить, а то где покупать продукты? И никому не приходит в голову просто навести порядок на этом самом рынке, сделав его цивилизованным местом торговли, а не городской помойкой. На самом рынке грязь, убогость и антисанитария. Вокруг и в районе рынка лужи, разбитые дороги, мусор и мерзость запустения. Какой-либо разумной концепции переустройства центра города у властей нет. Годами пытаются разогнать старух с трусами с площади, но терпят поражение за поражением. Денег на благоустройство тоже нет. Есть только главный архитектор, которая вместо архитектурных решений занимается переносом остановок. А начальник управления транспорта, похоже, проектирует дома и скверы.Кстати, о благоустройстве. В Липецке появится памятник Алексея Хренникова, мецената, подарившего городу Троицкий храм (сейчас на его месте стоит стадион «Металлург»). А вот- разливаясь, Воронеж мог бы залить «Липецию» - застройку острова по презентованному в 2014 году губернатором проекту. Теперь в мэрии хотят видеть там пляжную зону с плоскостными сооружениями и деревянным кремлем (не копией московского). Но прежде к нему должен быть подан мост.В прошлое воскресеньев Лебедяни.- погибший воспитанник десткого дома ранее был уличен в токсикомании.А уже в понедельник выяснилось, что. Об этом сообщил городскому активу главврач областного наркологического диспансера Михаил Коростин.Некоторые цифры поражают. Так, курит в Липецке каждый второй студент техникумов и колледжей. 5,5% молодых людей в возрасте 18-24 года - наркоманы, причём такие, для которых употребление психоактивных веществ стало нормой. В регионе зафиксированы 26 видов дизайнерских наркотиков. Все чаще молодые люди умирают от передозировки. За девять месяцев от этого скончались 29 горожан.Как большую проблему Михаил Коростин назвал алкоголизм. Каждый четвертый липчанин уходит в запой на выходные. Достаточно много горожан выпивают в каждый день отпуска.. Из помещения исчезло компьютерное оборудование на сумму около 7 миллионов рублей, с помощью которого предприимчивые липчане намывали биткоины, новую кибер-валюту, хождение которой в России никак не урегулировано.благоверного князя Михаила Тверского среди православных патриотических клубов. А как же Псалтырь, в котором сказано: «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его»?