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В Пятигорске проводится проверка после массовой драки в ночном клубе

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#Пятигорск #массовая драка #проверка
В Пятигорске проводится проверка после массовой драки в ночном клубе

Полицейские проверяют информацию о массовой драке в одном из ночных клубов Пятигорска в Ставропольском крае. Пользователи социальных сетей сообщают, что в результате конфликта с применением оружия пострадал человек.

Полиция начала проверку по факту массовой драки в ночном клубе Пятигорска, - сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.

"По факту происшествия в ночном клубе в Пятигорске сотрудниками полиции ОМВД России по городу проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего",- сообщили в ГУ МВД по краю.

Как сообщил РИА-Новости очевидец произошедшего, в драке участвовали порядка 30 человек, были выстрелы. "Вероятно, кто-то был ранен, на улице были следы крови", — сказал собеседник.
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#Пятигорск #массовая драка #проверка

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