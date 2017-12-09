сегодня, 15:19
В США около 30 человек пострадали в ДТП с участием автобуса
29 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса, произошедшего на 101-м шоссе в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния). Как сообщает издание Mercury News, в результате инцидента четыре человека получили тяжелые ранения.
По его информации, все пассажиры были доставлены в больницу, при этом четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
"Двадцать девять пациентов доставлены в местные больницы, четыре с серьезными травмами, девять с ранениями средней тяжести, 16 с незначительными травмами", — сообщается в Twitter пожарной службы Сан-Франциско.
Отмечается, что шоссе, на котором произошла авария, временно перекрыто, - передает РИА-Новости.
Как отмечает издание Mercury News, автобус принадлежит частной компанией, он перевозил пассажиров на вечеринку в другой части штата.