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В США около 30 человек пострадали в ДТП с участием автобуса

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#США #ДТП
В США около 30 человек пострадали в ДТП с участием автобуса

29 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса, произошедшего на 101-м шоссе в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния). Как сообщает издание Mercury News, в результате инцидента четыре человека получили тяжелые ранения.

Автобус с 29 пассажирами перевернулся в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния), сообщает в субботу местное издание Mercury News.

По его информации, все пассажиры были доставлены в больницу, при этом четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

"Двадцать девять пациентов доставлены в местные больницы, четыре с серьезными травмами, девять с ранениями средней тяжести, 16 с незначительными травмами", — сообщается в Twitter пожарной службы Сан-Франциско.

Отмечается, что шоссе, на котором произошла авария, временно перекрыто, - передает РИА-Новости.

Как отмечает издание Mercury News, автобус принадлежит частной компанией, он перевозил пассажиров на вечеринку в другой части штата.
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#США #ДТП

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