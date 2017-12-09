Происшествия

34 минуты назад

В Липецке на улице Меркулова сбили ребенка и женщину

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#авария #ДТП
В Липецке на улице Меркулова сбили ребенка и женщину

ГИБДД просит откликнуться свидетелей двух ДТП.

Вчера в Липецке на улице Меркулова произошло два ДТП с участием пешеходов.

В 07.50 рядом с домом №47 водитель неустановленного автомобиля светло-коричневого цвета вне пешеходного перехода сбил 10-летнюю девочку. В результате аварии ребенок получил перелом костей стопы.

В 18.05 у дома № 31 также неизвестный водитель на неустановленном автомобиле светлого цвета сбил 25-летнюю женщину на нерегулируемом переходном переходе. Пострадавшая получила ушиб левой голени.

Сотрудники группы розыска ОБ ДПС ГИБДД по Липецкой области просят откликнуться свидетелей этих происшествий. Звонить можно по телефонам 42-35-62 (в рабочие дни с 09.00-18.00), 42-35-54 и 42-35-55 д/ч (круглосуточно).

- В соответствии со статьей 12.27 КоАП лица, скрывшиеся места ДТП, несут ответственность и по решению суда могут быть лишены права управлять транспортным средством на срок до полутора лет, или быть арестованным до 15 суток по решению суда, - напомнила старший инспектор группы розыска ОБ ДПС ГИБДД по Липецкой области Наталья Ионова.

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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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BLOOD_JO

22 минуты назад
Нехрен выскакивать на дорогу, их привлекайте, а не водителей. Сейчас гололёд тем более, хрен тормозить бесполезно. Бегут они на тот свет, амёбы безмозглые. Не жалко их вообще. Ребёнок или бабка, мозг надо включать.
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