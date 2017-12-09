Ельчанин, выступающий в третьем дивизионе, сыграет за сборную «звезд» российского футбола

Ринат Тимохин в Туле по-прежнему страшно популярен.

Сегодня в Туле пройдет благотворительный матч по мини-футболу между сборной местной «Лиги любителей футбола» и командой «звезд» России.

В составе «звездного» коллектива на поле выйдут обладатель «бронзовый» призер чемпионата Европы-2008, обладатель Кубка УЕФА. А ныне тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов, 3-кратный чемпион России в составе столичного «Спартака» Александр Головской, бывший спартаковец Ренит Сабитов, экс-футболисты столичного «Динамо» голкипер Дмитрий Крамаренко и форвард Алексей Медведев и другие.

Нашлось в этой компании знаменитостей место и 29-летнему елецкому нападающему Ринату Тимохину. Любопытно, что сейчас Тимохин не выступает ни в каком профессиональном клубе, минувший сезон он провел в любительском первенстве «Черноземья» (третий дивизион) в составе «Ельца». Сейчас нападающий и вовсе коротает время в зимнем первенстве Ельца за команду с очаровательным названием «Коробка».

И, тем не менее, сегодня Тимохин выйдет на поле вместе со «звездами» первой величины. Все дело в том, что уроженец «Ельца» выступал в тульском «Арсенале» в 2012-15 годах (52 матча, 18 голов), правда выходил на поле в основной команде только во втором дивизионе и ФНЛ.

В Премьер-Лиге сыграл за «канониров» лишь один матч, зато какой! 21 марта 2015 года тогдашний главный тренер Дмитрий Аленичев в знак протеста против переноса матча «Арсенала» и ЦСКА из Тулы в Москву послал в столицу дублирующий состав. Туляки проиграли – 1:4, но мяч престижа в их составе в ворота голкипера сборной России Игоря Акинфеева забил именно Тимохин. Тот гол до сих пор считается одним из самых знаменитых в истории «Арсенала».

Ринат Тимохин в Туле до сих пор страшно популярен. Например, когда во время недавнего матча РФПЛ между «Арсеналом» и казанским «Рубином» диктор объявил, что на стадионе в качестве почетного гостя присутствует Тимохин, на трибунах поднялся приветственный шум, а фанаты начали скандировать: «Ринат Тимохин – спасибо, братка!».

Увы, но карьера форварда после Тулы не получила должного развития. Он не пришелся ко двору в столичном «Торпедо», не смог пройти смотрины в «Калуге». В липецком «Металлурге» Тимохин пробовал закрепиться дважды – в сезонах 2010 и 2015/16, проведя в общей сложности 29 матчей на острие атаки «красно-черных» и забив… всего 1 гол, да и тот с пенальти.

Фото tula-football.ru