В Якутии 9 человек погибли в ДТП

Среди погибших - двухлетняя девочка.

По факту ДТП с девятью погибшими в Якутии возбуждено второе уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщает СУСК РФ по региону.



"Заречным межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» по факту гибели людей в дорожно-транспортном происшествии в Мегино-Кангаласском районе Республики Саха (Якутия)", — сообщает СК.



Ведомство уточняет, что водитель УАЗа являлся индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги по перевозке пассажиров.



Ранее районный отдел полиции возбудил дело по статье "Нарушение правил дорожного движения". Дело было передано в СК в связи с большим количеством жертв.



Напомним, ДТП произошло в Якутии вечером 8 декабря. 24-летний водитель УАЗа с пассажирами двигался из поселка Нижний Бестях в направлении села Ытык-Кюель Таттинского района республики. На трассе «Колыма» он выехал на встречную полосу, где столкнулся с "КамАЗом", после аварии обе машины загорелись.



В результате ДТП погибли девять пассажиров УАЗа, включая двухлетнюю девочку. Двое пострадавших и водитель "КамАЗа" были госпитализированы.