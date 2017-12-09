На месте снесенных киосков у Центрального рынка устроили незаконную парковку

Владельцев парковки теперь разыскивает полиция.

В районе Центрального рынка выезжали сотрудники управления административно-технического контроля администрации Липецка, где на территории, освобожденной липецкой мэрией от незаконных киосков, вольготно разместилась незаконно организованная платная автопарковка.

По поручению главы города Сергея Иванова на части улицы Неделина между площадью Победы и улицей Папина минувшей осенью торговый «шанхай» был ликвидирован. В следующем году планируется капитальный ремонт и благоустройство магистрали. Предполагалось, что в перспективе здесь появится разворотное кольцо для пригородных автобусов и муниципальная парковка, о чем было сообщено в прессе. Лихие предприниматели, очевидно, решили воспользоваться моментом. Раскрыть инкогнито они, разумеется, не пожелали.

Как сообщила начальник управления административно-технического контроля Ирина Суздальцева, информация о парковке передана в полицию для идентификации лиц, самовольно занявших земельный участок. Также материалы проверки направлены в управление Росреестра для принятия мер административного реагирования.