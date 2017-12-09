13 минут назад
На месте снесенных киосков у Центрального рынка устроили незаконную парковку
Владельцев парковки теперь разыскивает полиция.
По поручению главы города Сергея Иванова на части улицы Неделина между площадью Победы и улицей Папина минувшей осенью торговый «шанхай» был ликвидирован. В следующем году планируется капитальный ремонт и благоустройство магистрали. Предполагалось, что в перспективе здесь появится разворотное кольцо для пригородных автобусов и муниципальная парковка, о чем было сообщено в прессе. Лихие предприниматели, очевидно, решили воспользоваться моментом. Раскрыть инкогнито они, разумеется, не пожелали.
Как сообщила начальник управления административно-технического контроля Ирина Суздальцева, информация о парковке передана в полицию для идентификации лиц, самовольно занявших земельный участок. Также материалы проверки направлены в управление Росреестра для принятия мер административного реагирования.