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Трамп заявил о победе Америки в двух мировых войнах и над коммунизмом
Американский президент заявил, что их нация выиграла две мировых войны, поставила коммунизм на колени и отправила человека на Луну...
"Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени", — сказал Трамп.
После этого он обратился к своим сторонникам с ободряющими призывами, - отмечает телеканал.
Первая мировая война началась в 1914 году и длилась почти до конца 1918-го. США долгое время держали нейтралитет и вступили в военные действия только 6 апреля 1917 года. Одним из поводов стал инцидент у юго-восточного побережья Ирландии, когда германская подводная лодка потопила плывший из США в Англию британский лайнер "Лузитания", - напоминает РИА-Новости.
Во время Второй мировой войны (1939-1945) СССР, США и Великобритания договорились об открытии второго фронта в Западной Европе еще в 1942-м, однако англо-американский десант высадился в Нормандии только в 1944-м.
Раиса