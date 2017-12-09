Происшествия
50 минут назад
На проспекте Победы тушили пожар в многоэтажке
На лестничном марше произошло замыкание.
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В многоэтажном доме №114/1 по проспекту Победы в Липецке сегодня днем вспыхнул пожар. По предварительным данным, произошло короткое замыкание с последующим возгоранием на лестничном марше.
Огнем оказалась повреждена проводка электрощитовой на 8-9 этаже, закопчены стены на площади 30 кв.м.
Эвакуация жильцов дома не понадобилась. Пожар обошелся без пострадавших.
Огнем оказалась повреждена проводка электрощитовой на 8-9 этаже, закопчены стены на площади 30 кв.м.
Эвакуация жильцов дома не понадобилась. Пожар обошелся без пострадавших.
вопрос
ирина