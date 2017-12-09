В России
сегодня, 12:23
Актер Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни
Артист очень тяжело болел и умер 9 декабря в 7:30 утра.
В Москве на 89-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист СССР Леонид Броневой. Об этом сообщается на сайте театра "Ленком".
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
"Прощание с Броневым состоится в понедельник, 11 декабря, в Большом зале театра "Ленком", начало гражданской панихиды в 11 утра", — рассказал директор московского театра, в котором работал народный артист СССР, Марк Варшавер.
"Место похорон пока неизвестно, но театр просит Новодевичье кладбище", — добавил он.
Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Во время войны семья будущего артиста была эвакуирована в Казахстан. В 1950 году он окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского. Через несколько лет после этого он поступил в московскую Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ имени Горького. Затем служил в грозненском, иркутском и воронежском драматических театрах. В 1961 году он перебрался в Москву. С 1962 по 1988 год о выступал на сцене театра на Малой Бронной, с 1988 года - "Ленкома".
На счету Броневого десятки ролей в кино. Известность он получил после исполнения роли Генриха Мюллера в телефильме "Семнадцать мгновений весны". Броневой снялся в фильмах " Тот самый Мюнхгаузен", "Покровские ворота", "Формула любви" и многих других.
Народный артист СССР Леонид Броневой был "большим артистом нашей эпохи" и для театра не жалел себя. Такое мнение высказал в субботу в беседе с ТАСС актер театра и кино Валентин Гафт.
"Можно говорить о Лене (Леониде Броневом) бесконечно. Он для того, чтобы стать большим артистом, не жалел себя, он искал даже в самых неинтересных ролях интересное и находил, - рассказал Гафт. - Он не просто играл, он понимал, зачем он это делает".
"Его есть за что любить, он удивляет своим талантом в каждой роли, а это не так просто. Он всегда был "на огне", никогда не был мрачным, если что-то не получалось - он находил, искал и удивлял. Его любила и молодежь, и люди его поколения. Леня - большой артист эпохи нашей. Его не забудем", - поделился собеседник.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
"Прощание с Броневым состоится в понедельник, 11 декабря, в Большом зале театра "Ленком", начало гражданской панихиды в 11 утра", — рассказал директор московского театра, в котором работал народный артист СССР, Марк Варшавер.
"Место похорон пока неизвестно, но театр просит Новодевичье кладбище", — добавил он.
Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Во время войны семья будущего артиста была эвакуирована в Казахстан. В 1950 году он окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского. Через несколько лет после этого он поступил в московскую Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ имени Горького. Затем служил в грозненском, иркутском и воронежском драматических театрах. В 1961 году он перебрался в Москву. С 1962 по 1988 год о выступал на сцене театра на Малой Бронной, с 1988 года - "Ленкома".
На счету Броневого десятки ролей в кино. Известность он получил после исполнения роли Генриха Мюллера в телефильме "Семнадцать мгновений весны". Броневой снялся в фильмах " Тот самый Мюнхгаузен", "Покровские ворота", "Формула любви" и многих других.
Народный артист СССР Леонид Броневой был "большим артистом нашей эпохи" и для театра не жалел себя. Такое мнение высказал в субботу в беседе с ТАСС актер театра и кино Валентин Гафт.
"Можно говорить о Лене (Леониде Броневом) бесконечно. Он для того, чтобы стать большим артистом, не жалел себя, он искал даже в самых неинтересных ролях интересное и находил, - рассказал Гафт. - Он не просто играл, он понимал, зачем он это делает".
"Его есть за что любить, он удивляет своим талантом в каждой роли, а это не так просто. Он всегда был "на огне", никогда не был мрачным, если что-то не получалось - он находил, искал и удивлял. Его любила и молодежь, и люди его поколения. Леня - большой артист эпохи нашей. Его не забудем", - поделился собеседник.