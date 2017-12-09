49-летний липчанин погиб у себя в сарае

8 декабря в сарае на улице Радищева родные нашли тело 49-летнего мужчины.

Липчанин оборудовал сарай под мастерскую и вчера отправился туда поработать. Что стало причиной его смерти пока не понятно - труп полулежал на разложенных на верстаке электроинструментах, на теле нашли следы поражения током. Однако не ясно: получил ли удар током мужчина живым или упал на верстак уже мертвым.



Тело направлено в морг для установления причин смерти. Проверку по факту гибели липчанина ведет Следственный комитет.

