В Липецке выявляют нарушителей прав инвалидов на парковку

В Липецке сотрудники ГИБДД провели рейд по предотвращению нарушений прав людей с ограниченным состоянием здоровья на парковку транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, возле крупного торгового центра места на парковке, отмеченные особым знаком, оказались заняты. И как позже выяснилось – вполне законно. Владельцы автомобилей предъявили документы, подтверждающие их особый статус. В беседе люди с ограниченными возможностями отметили, что часто сталкиваются с такой проблемой – когда отведенные для их автомобилей места занимают водители без каких-либо недугов и физических ограничений.

На парковке в центре города наблюдалась именно такая картина – на парковочном месте, предназначенном для инвалидов, стояла машина такси. Подъехавшие на место инспекторы быстро исправили ситуацию.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствие со статьей 12.19 ч.2 за нарушение правил остановки или стоянки транспорта, отведенных для остановки или стоянки транспорта инвалидов следует штраф в размере 5 тысяч рублей.