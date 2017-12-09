Общество

сегодня, 09:24

В Липецке выявляют нарушителей прав инвалидов на парковку

10 382
#правила дорожного движения
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В Липецке выявляют нарушителей прав инвалидов на парковку

В Липецке сотрудники ГИБДД провели рейд по предотвращению нарушений прав людей с ограниченным состоянием здоровья на парковку транспортных средств. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, возле крупного торгового центра места на парковке, отмеченные особым знаком, оказались заняты. И как позже выяснилось – вполне законно. Владельцы автомобилей предъявили документы, подтверждающие их особый статус. В беседе люди с ограниченными возможностями отметили, что часто сталкиваются с такой проблемой – когда отведенные для их автомобилей места занимают водители без каких-либо недугов и физических ограничений.

На парковке в центре города наблюдалась именно такая картина – на парковочном месте, предназначенном для инвалидов, стояла машина такси. Подъехавшие на место инспекторы быстро исправили ситуацию.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствие со статьей 12.19 ч.2 за нарушение правил остановки или стоянки транспорта, отведенных для остановки или стоянки транспорта инвалидов следует штраф в размере 5 тысяч рублей.


10 382
#правила дорожного движения
1

Комментарии (10)

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игп

17 минут назад
Хохленок индезит, ты х..й сосешь у своего плешивого фюрера , чтобы свою рваную мгеровскую сраку возить на иносраной жоповозке
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Палка

19 минут назад
инотаз - это диагноз, а мы инотазоводы - это инвалиды
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Неавтофанат

26 минут назад
Инспектора могут проверить справку об инвалидности, а там - просрочка! Справка на 2 года, не набегаешься и стоит для инвалида дорого! Так что лучше не высовываться!
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Бывалый

35 минут назад
РАДУГА, гаишник и порядок, это плюс и минус, рядом не бывает! Где гаец там беспредел и коррупция
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Бывалый

38 минут назад
Крысы позорные! Ямы на дорогах не замечают, там поживиться нечем наХ сразу пошлют! Петушитель поработаешь???
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РАДУГА

49 минут назад
Гаишники наведите там порядок.Там Вы всегда будете с баблом.
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Хохленок индезит

53 минуты назад
Ватники все на джипах, а мы беженцы великой украины голодаем
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Липецк-мухосранск

сегодня, 09:49
У нас нет такого количества инвалидов за рулем, сколько сделано парковочных мест.
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Человек

сегодня, 09:44
И у Линии!
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авас

сегодня, 09:42
проведите рейд у ТЦ Радуга,всегда все места заняты блатными!!!!!!!
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