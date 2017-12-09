Две мошенницы лишили липецкую пенсионерку 80 тысяч рублей

Муж пожилой бросился за ними в погоню.

Очередная липецкая пенсионерка стала вчера жертвой мошенниц, охотящихся на деньги пожилых людей.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, преступницы проникли в квартиру четы пенсионеров на улице Речной под видом сотрудниц Пенсионного фонда. Заговорив хозяйку жилья они похитили 80 000 рублей. Когда злоумышленницы уже собирались уходить, вернулся 76-летний муж пенсионерки. Он заподозрил неладное и бросился за мошенницами в погоню, однако те успели скрыться. После чего пенсионер обратился в полицию.



Оперативники уголовного розыска ведут поиск преступниц.

