Происшествия

18 минут назад

Две мошенницы лишили липецкую пенсионерку 80 тысяч рублей

77
#мошенничество
Две мошенницы лишили липецкую пенсионерку 80 тысяч рублей

Муж пожилой бросился за ними в погоню.

Очередная липецкая пенсионерка стала вчера жертвой мошенниц, охотящихся на деньги пожилых людей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, преступницы проникли в квартиру четы пенсионеров на улице Речной под видом сотрудниц Пенсионного фонда. Заговорив хозяйку жилья они похитили 80 000 рублей. Когда злоумышленницы уже собирались уходить, вернулся 76-летний муж пенсионерки. Он заподозрил неладное и бросился за мошенницами в погоню, однако те успели скрыться. После чего пенсионер обратился в полицию.

Оперативники уголовного розыска ведут поиск преступниц.
77
#мошенничество

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