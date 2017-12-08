Происшествия
сегодня, 21:22
В Липецке горела металлургическая мастерская
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Пострадавших нет.
Сегодня в 19:39 восемь отделений пожарных выехали на улицу Юношескую в Липецке, где загорелось складское помещение.
Пламя удалось потушить, но огонь уничтожил плавильную печь и деревянные формы для отлива цветных металлов на общей площади 150 кв.м..
По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв печи при ее розжиге.
Во время взрыва и пожара никто не пострадал.
Пламя удалось потушить, но огонь уничтожил плавильную печь и деревянные формы для отлива цветных металлов на общей площади 150 кв.м..
По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв печи при ее розжиге.
Во время взрыва и пожара никто не пострадал.
545
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