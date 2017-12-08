Происшествия

сегодня, 21:22

В Липецке горела металлургическая мастерская

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#пожар
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Пострадавших нет. 

Сегодня в 19:39 восемь отделений пожарных выехали на улицу Юношескую в Липецке, где загорелось складское помещение.

Пламя удалось потушить, но огонь уничтожил плавильную печь и деревянные формы для отлива цветных металлов на общей площади 150 кв.м..

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв печи при ее розжиге. 

Во время взрыва и пожара никто не пострадал.
545
#пожар
1

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