В Липецке горела металлургическая мастерская

Пострадавших нет.

Сегодня в 19:39 восемь отделений пожарных выехали на улицу Юношескую в Липецке, где загорелось складское помещение.



Пламя удалось потушить, но огонь уничтожил плавильную печь и деревянные формы для отлива цветных металлов на общей площади 150 кв.м..



По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв печи при ее розжиге.



Во время взрыва и пожара никто не пострадал.