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Липецкая вечЁрка: дефицит врачей, маневры маршрутки и помощь погорельцам

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: дефицит врачей, маневры маршрутки и помощь погорельцам
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу, 8 декабря.

Максимальное внимание сегодня приковано к новости про нехватку врачей в Липецке. Только клинике «Липецк-Мед» не хватает 10 анестезиологов-реаниматологов, а липецкой городской детской больнице - 40 педиатров!

Не меньше липчан в пятницу волновали подробности огромного затора на Петровском мосту. Авария обошлась без пострадавших, но разбитые машины перегородили две из трех полос в сторону площади Мира.
В итоге в пробке замерли все подъезды к мосту: улицы Неделина, Карла Маркса, Октябрьская и Первомайская.

Бурное обсуждение вызвала ситуация на оживленном перекрестке. "Но тут по левому борту появились проблемы. Автобус 379-го маршрута, который следовал в том же направлении, не вписался в поворот и стесал кузов легкового автомобиля".

Тем временем немало откликов получила новость насчет необходимости помочь погорельцам. «Моя семья (двое взрослых и двое детей - 6 летний сын и 3-летняя дочь) и семья моих родителей (двое взрослых и двое детей — 15-летний сын и 17-летняя дочь) буквально остались на улице — сгорело почти все».

А вот больше всего «плюсиков» сегодня досталось вере в чудеса. Деду Морозу пишут не только жители Липецка, письма приходят ему со всей области. И пишут не только дети, но и взрослые. Так, председатель Дома инвалидов попросила фотоаппарат для своих подопечных.


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#обзор #события #вечЁрка

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