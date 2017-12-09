Общество

сегодня, 12:23

В Липецкой области подорожали занятия в бассейнах и подешевели билеты в театр

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#цены
В Липецкой области подорожали занятия в бассейнах и подешевели билеты в театр

Всего на 0,1% выросли потребительские цены в Липецкой области в ноябре, с начала года инфляция составила 2%.

Так, не изменились в среднем цены на продовольственные товары (подорожание с начала года составило 0,3%). Снизились цены на плодоовощную продукцию в целом на 1%. Так, апельсины подешевели на 29%, лук – на 11%, капуста – на 6%, морковь – на 5%, при этом свежие огурцы и помидоры стали дороже на 21% и 30% соответственно, бананы – на 15%. Кроме того, на 9% снизились цены на сахар, на 5% – на подсолнечное масло, на 1% - на мясо птицы, макаронные и крупяные изделия, соль, специи, концентраты. Одновременно с этим выросли цены на яйца – на 5%, рыбопродукты, сыры, чай, кофе, сливочное масло, мороженое, пчелиный мед – на 1%. 

Цены на непродовольственные товары в целом в ноябре выросли на 0,1% (за одиннадцать месяцев - на 2,2%). Так, на 1% подорожали табачные изделия, телерадиотовары, свежесрезанные цветы, спички. Вместе с тем снизились цены на электротовары и другие бытовые приборы, электрические дрели, медицинские товары (на 1%). 

Цены и тарифы на услуги в ноябре увеличились в среднем на 0,2%, а с начала года на 4,1%. Здесь аренда индивидуального банковского сейфа, стоимость занятий в плавательных бассейнах и оплата первичного консультативного приема у врача специалиста подорожали на 6%, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков – на 3%, санаторно-оздоровительные услуги, оплата услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ТСЖ, стоимость изготовления съемного протеза – на 1-2%. Одновременно с этим стоимость проезда в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования снизилась на 6%, билеты в театры стали дешевле на 3%, сообщает Росстат. 

1 304
#цены

Комментарии (1)

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skrip

сегодня, 12:41
дновременно с этим стоимость проезда в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования снизилась ............................................................................................................................................................................................Да уж наступают другие времена.Пассажир с верхней полки обречен принимать пищу в сортире.Потому как там можно присесть за импровизированный столик .Хочешь на крышке унитаза ,хочешь с помощью досточки на умывальнике.Вот оно время свободы выбора.Советская власть в таких деталях находила компромис, .Вы себе представляете пролежать 13 суток на верхней полке до Владивостока.По прибытию к месту назначения вас как космонавта надо будет заново учить ходить.
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