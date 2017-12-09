На тысячу воспитанников детских садов — 4 компьютера

Компьютеры при обучении дошкольников использовались в 94,4% дошкольных учреждений Липецкой области. В среднем по России — в 93,1%. Такие данные приводит Росстат в исследовании о дошкольных образовательных организациях в 2016 году.

Всего на начало нынешнего года в Липецкой области работали 340 дошкольных образовательных организации, среди которых 10 - на правах филиала. Из них 149 — в городах, 191 — в сельской местности. Дошкольные учреждения посещали 52,5 тыс. детей: 40,4 тыс. маленьких горожан и 12,1 жителей сельской местности.

На каждые 100 мест приходилось 109 человек (в России — 105): показатель был выше в городской местности, где на 100 мест приходилось 117 претендентов, в сельской — всего 91 дошкольник. В стране самыми уплотненными оказались детские сады в Чечне (138 дошкольников на 100 мест) и Адыгее (132 ребенка), легче всего устроить ребенка в образовательную организацию было на Чукотке (88 детей).

Общая площадь зданий и помещений дошкольных образовательных организаций составляла около 454,1 тыс. кв. метров. Из площади, которая непосредственно использовалась для нужд образовательной организации, на каждого воспитанника-дошкольника приходилось 8 кв. метров — это средний показатель по России. В городских детских садах она была чуть меньше: 7 кв. метров, в сельских поселениях — 11 кв. метров.

Компьютеры были в 320 образовательных организациях, или 94,4%. У 317 организаций (93,5%) есть собственные сайты. На 1000 воспитанников при обучении приходилось 4 компьютера — чуть меньше, чем в среднем по России (6). Самыми компьютеризированными оказались детские сады Ямало-Ненецкого автономного округа, где на 1000 дошкольников приходилось 20 штук техники, Татарстана (18 компьютеров), Чукотского автономного округа (13 компьютеров).