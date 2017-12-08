Спорт

8 минут назад

Самый перспективный пловец Липецка достойно завершает «урожайный» год

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#Плавание #Михаил Бочарников
Самый перспективный пловец Липецка достойно завершает «урожайный» год

Михаил Бочарнкиов взял «бронзу» на крупных соревнованиях в Екатеринбурге.

«Звездочка» липецкого плавания Михаил Бочарников пополнил коллекцию наград, завоеванных в 2017 году.

На этот раз «ихтиандр» отличился в Екатеринбурге, где проходят Всероссийские соревнования среди юниоров 17-18 лет и юниорок 15-17 лет по плаванию, причем на голубых дорожках выступают сильнейшие спортсмены сборных различных регионов РФ. Проще говоря, в столице Урала соревнуются все сильнейшие пловцы страны в указанном возрасте.

17-летний Бочарников добыл «бронзовую» медаль на дистанции 200 метров баттерфляем с результатом 2 минуты 6,19 секунды.

Быстрее его пыли только два московских спортсмена Дмитрий Попов - 2.00,85 и Алексей Губанов - 2.04,85.

Отметим, что Бачарников проводит свой пока самый удачный сезон. В 2017 году он выиграл две «бронзы» чемпионата России на 200 метровке – вольным стилем и баттерфляем (любопытно, что чемпионом стал Попов, выигравший и екатеринбургский турнир), а затем в составе эстафетных команд России завоевал «серебряную» медаль юниорского первенства Европы в Израиле и «бронзу» первенства мира в США.

При этом на пьедестал почета крупнейших международных турниров в бассейне липчане не поднимались… с 70-х годов прошлого века.

Тренируют Бочарникова наставники ОК СШОР Елена Каймонова и Оксана Кравчук. 

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#Плавание #Михаил Бочарников

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