В России
26 минут назад
В РЖД рассудили борьбу за место у столика между владельцами верхних и нижних полок
Перевозчик прокомментировал спорную ситуацию.
Компания РЖД поставила точку в спорах пассажиров поездов о том, имеют ли право люди с верхних полок находиться на нижних. В компании заявили, что люди с верхних полок могут сидеть на нижних только с разрешения пассажиров снизу, сообщает РИА Новости.
- Проезд иных лиц на оплаченных пассажиром местах не допускается. Приобретая билет пассажир вступает в договорные отношения с АО "ФПК" и соглашается на условие проезда в поезде дальнего следования именно на верхней полке. Следовательно, право находиться на нижнем месте, оплаченном другим пассажиром, без его согласия отсутствует, — уточнил перевозчик, таким образом поставив точку в затянувшемся споре.
У пассажиров нижних полок также есть преимущественное право пользоваться столиком или нижним отделением для багажа. Если тот, кто едет на верхней полке, не может разместить свой багаж наверху, если он должен покормить ребенка или поесть сам, то он может попросить проводника или начальника поезда временно разместить его на свободных нижних полках
Ранее некоторые СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижних полок не пускать к себе людей с верхних.
- Проезд иных лиц на оплаченных пассажиром местах не допускается. Приобретая билет пассажир вступает в договорные отношения с АО "ФПК" и соглашается на условие проезда в поезде дальнего следования именно на верхней полке. Следовательно, право находиться на нижнем месте, оплаченном другим пассажиром, без его согласия отсутствует, — уточнил перевозчик, таким образом поставив точку в затянувшемся споре.
У пассажиров нижних полок также есть преимущественное право пользоваться столиком или нижним отделением для багажа. Если тот, кто едет на верхней полке, не может разместить свой багаж наверху, если он должен покормить ребенка или поесть сам, то он может попросить проводника или начальника поезда временно разместить его на свободных нижних полках
Ранее некоторые СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижних полок не пускать к себе людей с верхних.