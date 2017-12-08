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31 минуту назад

Папа Римский предложил переписать «Отче наш»

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#молитва #Ватикан #папа римский
Папа Римский предложил переписать «Отче наш»

Речь идет о переводе молитвы.

Папа Римский Франциск предложил изменить текст переводов на мировые языки одной из основных молитв католической религии – "Отче наш". По мнению понтифика, строчка, в которой бога просят "не введи нас в искушение" не совсем точно отражает подлинный смысл молитвы.

Свое мнение он высказал, выступая в эфире итальянского телевидения, сообщает РБК. Франциск пояснил, что формулировка, содержащаяся сейчас в молитве, может трактоваться так, как будто бог вводит людей в искушение. Он привел в пример позицию католической церкви Франции, где было принято решение сменить текст на «не позволь нам впасть в искушение».

Русская православная церковь (РПЦ) сочла неактуальным предложение папы римского Франциска скорректировать текст молитвы «Отче наш», указывают «Известия».

- Мы исходим из того, что в русском, а точнее, в церковнославянском, переводе у нас сложилась традиция восприятия, которая исключает риски, о которых говорит римский понтифик, — заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. - Поэтому для нас данный вопрос не является актуальным.




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#молитва #Ватикан #папа римский

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