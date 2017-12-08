Общество

43 минуты назад

Липчанка пожаловалась на «Почту России»

4 533
#пенсия #почта
Липчанка пожаловалась на «Почту России»

Женщине не дали пенсию в отделении, отправив домой ждать почтальона.

Липчанка Татьяна Ч. - работающая пенсионерка. Она всегда получала пенсию в своем 16-м почтовом отделении сразу же после ее открытия, а потом шла на работу. Однако сегодня женщине денег на почте не дали.

- Мне и еще нескольким пенсионерам сказали идти домой и ждать почтальона. Мол, вышло такое распоряжение! Между тем на стене на почте висит документ, из которого следует, что пенсию на дому граждане получают по письменному заявлению. Я такого заявления не писала, - пожаловалась Татьяна Ч. GOROD48.

По словам пенсионерки, на почте сказали, что если она не желает ждать прихода почтальона, она может прийти на почту после 15 часов. К этому времени, мол, вернутся почтальоны, принесут не розданные пенсии, и она сможет получить свои деньги.

- Почта открывается в 8.00. Никогда не было проблем с получением пенсий. И вот - такой поворот! Но я не могу прийти и после 15 часов, так как ухожу на работу на сутки. Как же мне быть? - интересуется Татьяна Ч.

Ее вопрос мы адресовали главному специалисту по корпоративным коммуникациям УФПС Липецкой области филиала ФГУП «Почта России» Андрею Титлинову.

Выждав названное нам время, мы перезвонили и услышали, что «в этом случае нужно конкретно разбираться». И мы так и не узнали, стала ли Татьяна Ч. жертвой случайности или же «Почта России» теперь перешла на новый режим обслуживания клиентов?

фото: kompravda.eu

4 533
#пенсия #почта

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Анастасия Блудюкина

14 минут назад
отпетушитель , тебя лжеотпетушитель петушить семеро будут!!! а что пенсию не выдали это правильно!!! пусть либо домой носят, либо на карту переводят! а то на почте не продохнешь из-за этих бабок вонючих. стоят сутками со своими пенсиями и проездными! нормальной телочке с алихи посылку получить невозможно
ответить

Юрок

22 минуты назад
Почта России должна заниматься только почтой(бандероли, посылки); пенсии, платежки ЖКХ, продажа каких-то ненужных вещей, ксерокопия и т.д. и т.п. - достали. На почту - как на войну.
ответить

Боцман

26 минут назад
Почта России, по моему мнению, это самая наихудшая организация России. Даже хуже поликлиник и больниц России.
ответить

отпетушитель

32 минуты назад
Однозначно сказать нечего. Однако если подумать, то можно применить профилактическое петушение по методу Петуховича. Если не поможет, долбануть посерьезнее
ответить

Еще в рубрике

Автомобиль ельчанина продали без его ведома
#продажа #автомобиль #мошенничество
3
Автомобиль ельчанина продали без его ведома

сегодня, 15:33

Общество
Автоинспекторы будут выявлять нарушителей на пешеходных переходах
#правила дорожного движения
8
Автоинспекторы будут выявлять нарушителей на пешеходных переходах

сегодня, 15:22

Общество
В 500 метрах от села обнаружили свалку
#экология #свалка #Россельхознадзор
6
В 500 метрах от села обнаружили свалку

сегодня, 13:41

Общество
Липчан приглашают на приём
#День конституции
13
Липчан приглашают на приём

сегодня, 13:30

Общество
Карантин по бешенству объявлен еще в двух селах Липецкой области
#бешенство #карантин
2
Карантин по бешенству объявлен еще в двух селах Липецкой области

сегодня, 13:09

Общество
3,3 тысячи подростков подрабатывали в свободное от учёбы время
#безработица #рынок труда
2
3,3 тысячи подростков подрабатывали в свободное от учёбы время

сегодня, 12:50

Общество