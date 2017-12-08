Липчанка пожаловалась на «Почту России»

Женщине не дали пенсию в отделении, отправив домой ждать почтальона.

Липчанка Татьяна Ч. - работающая пенсионерка. Она всегда получала пенсию в своем 16-м почтовом отделении сразу же после ее открытия, а потом шла на работу. Однако сегодня женщине денег на почте не дали.



- Мне и еще нескольким пенсионерам сказали идти домой и ждать почтальона. Мол, вышло такое распоряжение! Между тем на стене на почте висит документ, из которого следует, что пенсию на дому граждане получают по письменному заявлению. Я такого заявления не писала, - пожаловалась Татьяна Ч. GOROD48.



По словам пенсионерки, на почте сказали, что если она не желает ждать прихода почтальона, она может прийти на почту после 15 часов. К этому времени, мол, вернутся почтальоны, принесут не розданные пенсии, и она сможет получить свои деньги.



- Почта открывается в 8.00. Никогда не было проблем с получением пенсий. И вот - такой поворот! Но я не могу прийти и после 15 часов, так как ухожу на работу на сутки. Как же мне быть? - интересуется Татьяна Ч.



Ее вопрос мы адресовали главному специалисту по корпоративным коммуникациям УФПС Липецкой области филиала ФГУП «Почта России» Андрею Титлинову.



Выждав названное нам время, мы перезвонили и услышали, что «в этом случае нужно конкретно разбираться». И мы так и не узнали, стала ли Татьяна Ч. жертвой случайности или же «Почта России» теперь перешла на новый режим обслуживания клиентов?



фото: kompravda.eu

