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43 минуты назад
Сгоревший спутник привязали к выбросу рутения
Эксперт комментирует отчет.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев не согласен с оценками межведомственной комиссии ГК "Росатом", предположившей, что источник изотопа рутений-106, зафиксированного в атмосфере в сентябре-октябре 2017 года, мог находиться на борту разрушившегося искусственного спутника.
- Ни мы, и, насколько мне известно, ни американцы не запускали спутников с рутением-106 на борту, и тем более, в атмосферу они не входили. Рутений теоретически мог использоваться для изготовления какого-либо прибора, но об этом было бы известно заранее. Полагаю, что слово "может" в выводах межведомственной комиссии является ключевым, — цитирует эксперта РИА Новости.
Межведомственная комиссия пришла к выводу, что причиной повышения уровня рутения-106 в воздухе над Россией и рядом стран Европы могло быть сгорание в атмосфере спутника, на борту которого находился источник с этим изотопом.
В ноябре Росгидромет сообщил, что загрязнение начало распространяться из Челябинской области. Ранее экологами озвучивалась версия, что причиной выброса стала авария на предприятии «Маяк», входящем в «Росатом». Предприятие «Маяк» заявляло, что в 2017 году источники из рутения-106 не производились, а «превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не было зарегистрировано», напоминает РБК.
- Ни мы, и, насколько мне известно, ни американцы не запускали спутников с рутением-106 на борту, и тем более, в атмосферу они не входили. Рутений теоретически мог использоваться для изготовления какого-либо прибора, но об этом было бы известно заранее. Полагаю, что слово "может" в выводах межведомственной комиссии является ключевым, — цитирует эксперта РИА Новости.
Межведомственная комиссия пришла к выводу, что причиной повышения уровня рутения-106 в воздухе над Россией и рядом стран Европы могло быть сгорание в атмосфере спутника, на борту которого находился источник с этим изотопом.
В ноябре Росгидромет сообщил, что загрязнение начало распространяться из Челябинской области. Ранее экологами озвучивалась версия, что причиной выброса стала авария на предприятии «Маяк», входящем в «Росатом». Предприятие «Маяк» заявляло, что в 2017 году источники из рутения-106 не производились, а «превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не было зарегистрировано», напоминает РБК.