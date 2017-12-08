Деду Морозу пришло уже более 150 писем от липчан

Пишут не только дети, но и взрослые.

Напомним, 2 декабря в детском парке заработал почтовый ящик Деда Мороза. Как рассказали GOROD48 художественном отделе Нижнего парка, за неделю Деду Морозу уже пришло от липчан более 150 писем.

В качестве подарков у Деда Мороза просят куклы, машинки и треки для них, телефоны и фотоаппараты. В этом году очень много детей просто желают счастья и здоровья членам своей семьи, мира и благополучия.

Пока самое трогательное письмо написала девочка, которая просто подробно рассказала обо всех своих близких и знакомых, а потом попросила "необыкновенное чудо".

Деду Морозу пишут не только жители Липецка, письма приходят ему со всей области. И пишут не только дети, но и взрослые. Так, председатель Дома инвалидов попросила фотоаппарат для своих подопечных.

Напомним, что детский парк объявил конкурс «Самое яркое письмо Деду Морозу». Чтобы принять участие в нем, необходимо написать письмо зимнему волшебнику. Детская фантазия здесь никак не ограничивается. Это может быть что угодно — поздравление Деду Морозу, новогодние пожелания, рассказ об успехах в уходящем году или красочный рисунок. Обязательно укажите контактный номер и опускайте письмо в почтовый ящик, который находится в детском парке или отправляйте по адресу Липецк ул. Ленина 31а до 20 декабря.

10 самых ярких и интересных писем будут выставлены на голосование в группе Вконтакте «Парки48». А 31 декабря автор, набравший наибольшее количество голосов, получит свой заветный подарок от самого главного волшебника страны.







