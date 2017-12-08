Автоинспекторы будут выявлять нарушителей на пешеходных переходах

На территории региона стартует профилактическое мероприятие «Пешеход».

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в течение трех дней с 11 по 13 декабря в Липецке под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции будут пешеходы-нарушители и те водители, которые игнорируют правила проезда пешеходных переходов.

Помимо выявления нарушений ПДД дорожные полицейские проведут с пешими участниками движения разъяснительную работу по использованию световозвращателей в темное время суток. Световозвращатели повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. Как показывают исследования, применение пешеходами таких изделий более чем в 6,5 раз снижает риск наезда на них транспортного средства.

За 11 месяцев 2017 года в Липецкой области с участием пешеходов зарегистрировано 402 ДТП, в котором 52 человека погибли и 375 – получили различные травмы. На пешеходных переходах совершено 163 дорожно-транспортных происшествия, в которых 16 человек погибли и 112 – пострадали. По вине пешеходов зафиксировано 125 ДТП, в которых 22 человека погибли и 107 – получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает, что с 10 ноября этого года за непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.

Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте административным законодательством предусмотрена штрафная санкция в размере 500 рублей. При движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе на вещах или одежде светоотражающие элементы. За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.