Общество

сегодня, 15:22

Автоинспекторы будут выявлять нарушителей на пешеходных переходах

9 403
#правила дорожного движения
Автоинспекторы будут выявлять нарушителей на пешеходных переходах

На территории региона стартует профилактическое мероприятие «Пешеход».

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в течение трех дней с 11 по 13 декабря в Липецке под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции будут пешеходы-нарушители и те водители, которые игнорируют правила проезда пешеходных переходов.

Помимо выявления нарушений ПДД дорожные полицейские проведут с пешими участниками движения разъяснительную работу по использованию световозвращателей в темное время суток. Световозвращатели повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. Как показывают исследования, применение пешеходами таких изделий более чем в 6,5 раз снижает риск наезда на них транспортного средства.

За 11 месяцев 2017 года в Липецкой области с участием пешеходов зарегистрировано 402 ДТП, в котором 52 человека погибли и 375 – получили различные травмы. На пешеходных переходах совершено 163 дорожно-транспортных происшествия, в которых 16 человек погибли и 112 – пострадали. По вине пешеходов зафиксировано 125 ДТП, в которых 22 человека погибли и 107 – получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает, что с 10 ноября этого года за непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.

Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте административным законодательством предусмотрена штрафная санкция в размере 500 рублей. При движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе на вещах или одежде светоотражающие элементы. За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

9 403
#правила дорожного движения

Комментарии (9)

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Бывалый

46 секунд назад
Какого интереса? Да мусорам нах пешеходы не нужны! Штраф в 5 раз меньше, паспорт не все с собой носят, а везти в отдел для установки личности целый день потеряешь! А для отчёта по работе с пешими опять же водилу оформят как пешехода!
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бывалый

11 минут назад
ради интереса,сколько водил оштрафовали и сколько пешеходов
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отпетушитель

12 минут назад
Отпетушитель , ты че вафел херь какую-то несешь? все равно под меня не закосишь!!!! что касается рейдов, то нужно выявить всех нарушителей и каждому разворошить улей, как завещал старик Винни Пух
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Неравнодушный

34 минуты назад
Неавтофанат, и ничего не поменяется. Радар-детектор запищал - я еду 30. Проехал камеру дальше еду как позволяет дорога. Тупая мысль про 30 км\ч
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Бывалый

40 минут назад
Неавтофанату, а слабо оклеить себя светоотражателями? Злостных оклеивать с головы до ног! А всех переходящих дорогу с наушниками в ушах или говорящих по телефону отдавать петушителю!
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Отпетушитель

41 минуту назад
Я устрою свой рейд и засады. Моя кара будет страшна!
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Неавтофанат

47 минут назад
Слабо установить по городу в тёмное время суток ограничение скорости до 30 км/час без всяких +20? Такая скорость была в городах до заключения международной конвенции и все успевали! Липецких джигитов нещадно наказывать. Злоcтным kлеить "30" не заднее cтеkло!
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Бывалый

48 минут назад
А засады будут устраивать у переходов, где пешеход прав , а водилу штрафовать! В очко себе засуньте свою статистику. Петушитель твоя тема!
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Александр

сегодня, 15:36
Вообще-то нужно делать нормальные переходы - надземные или подземные. Тогда и риск наезда резко снизится...
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