В 500 метрах от села обнаружили свалку

На этот раз отходы незаконно складировали в Чаплыгинском районе.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Липецкой области, при проведении проверки Пиковского сельсовета Чаплыгинского района оказалось, что контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения не имеется, договора на оказание услуг по сбору, транспортированию, размещению твёрдых коммунальных отходов администрацией сельского поселения не заключены.

Кроме того, при осмотре территории села выявлено место складирования отходов на земельном участке сельскохозяйственного назначения, примерно в 500 метрах по направлению на северо-восток от села Пиково Чаплыгинского района. Ответственное должностное лицо привлечено к ответственности ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

Нарушения нашли и при проверке Новодмитриевского сельсовета Липецкого района. Там специалистами отдела земельного надзора выявлено складирование твердых коммунальных отходов на землях сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что место складирования ТКО установлено решением главы администрации, размещение отходов производилось на необорудованную площадку временного хранения без твердого покрытия, не отвечающей требованиям законодательства. Перекрытие плодородного слоя почвы абиотическим наносом может повлечь ухудшение физических, химических свойств почвы в результате привнесения в землю нехарактерных для нее физических, химических веществ, соединений, в результате чего природные свойства почвенно-растительного слоя могут быть нарушены.

Химический анализ почвенных образцов выявил в верхнем гумусовом горизонте почвы превышение предельно-допустимой концентрации бензапирена в среднем в 2,5 раза. Должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 10 000 рублей. Администрации сельского поселения выдано обязательное для исполнения предписание об устранении выявленного нарушения.

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