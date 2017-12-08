Липчан приглашают на приём

12 декабря — Общероссийский день приёма граждан.

В День Конституции России в соответствии с поручением президента ежегодно проводится Общероссийский день приёма граждан. 12 декабря прием будет проводиться с 12.00 до 20.00 по местному времени в приемных президента России, в органах исполнительной власти, во всех государственных органах и органах местного самоуправления.

Уполномоченные лица обеспечат с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный приём будет проводиться в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Липчан приглашают принять активное участие в общероссийской акции.

Как сообщает управление административных органов Липецкой области, предварительная запись заявителей на личный приём к начальнику управления административных органов Липецкой области в Общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону (4742) 23-89-00.

Управление образования и науки Липецкой области отмечает, что начальник управления Сергей Косарев будет осуществлять приём граждан 12 декабря по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18, конференц-зал с 12.00 до 20.00 по местному времени. Дополнительную информацию можно получить по телефону (4742) 32-94-24.

Личный прием граждан 12 декабря в Управлении Росприроднадзора по Липецкой области будет осуществлять ВРИО руководителя Управления Александр Шаповалов. Прием заявителей будет проводиться по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, 1Г, по вопросам, решение которых входит в компетенцию органа, а именно: охрана окружающей среды - право на благоприятную окружающую среду и возмещение ущерба от экологических правонарушений, промышленное производство и окружающая среда, охотничьи ресурсы и экология, экономические и экологические аспекты охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности — экологический контроль, надзор, экологическая безопасность, водное законодательство и ответственность за нарушение законодательства, законодательство о недрах , земельное законодательство. Предварительная запись заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан в Управлении Росприроднадзора по Липецкой области осуществляется по телефону: (4742) 43-13-17, либо по адресу: г.Липецк, ул.Адмирала Макарова, 1Г.



В Управлении Россельхознадзора по Липецкой области личный прием будет осуществляться уполномоченными лицами по адресу: г.Липецк, ул.Опытная, д.1, каб.№201/ Предварительная запись на личный прием осуществляется до 11 lдекабря по телефону/факсу (4742) 79-73-62/79-73-61 ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье), с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу до 16:00 часов, перерыв с 12:00 до 12:48.

В управлении физической культуры и спорта Липецкой области также пройдёт общероссийский день приема граждан по таким вопросам, как управление в сфере физической культуры и спорта, общественные объединения физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, Олимпийское движение, развитие физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовка и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в года в Казани, физическая культура населения, физическое воспитание, спорт, деятельность руководителей этой сферы, спортивные сооружения, укрепление материальной базы спорта, ​ развитие военно-прикладных видов спорта среди граждан призывного возраста, проведение Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, формирование и развитие ценностей здорового образа жизни, модернизация и развитие учреждений физкультуры и спорта, модернизация и развитие учреждений физкультуры и спорта, адаптивная физическая культура и спорт (физическая культура и спорт для людей с ограниченными возможностями).