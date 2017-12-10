Погода в Липецке

4 минуты назад

В Липецкой области до +3

17
#снегопад
В Липецкой области до +3

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. 

Ветер юго-западный, 8-13 м/сек., местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью и днем составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные, днем небольшие дожди и мокрый снег. Температура ночью и днем от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. 

17
#снегопад

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Спасатели предупреждают о гололеде и тумане
#штормовое предупреждение
1
Спасатели предупреждают о гололеде и тумане

вчера, 21:33

Погода в Липецке
В воскресенье в Липецкой области мокрый снег и до +5
#снегопад
2
В воскресенье в Липецкой области мокрый снег и до +5

вчера, 13:01

Погода в Липецке
Суббота в Липецке будет теплой, мокрой и туманной
#потепление
5
Суббота в Липецке будет теплой, мокрой и туманной

08.12.2017 12:58

Погода в Липецке
После короткого морозного перерыва в Липецкую область вернется потепление
#потепление
4
После короткого морозного перерыва в Липецкую область вернется потепление

07.12.2017 17:15

Погода в Липецке
В Липецкой области до +1
#потепление
В Липецкой области до +1

06.12.2017 15:55

Погода в Липецке
В Липецкой области до +1
#потепление
В Липецкой области до +1

05.12.2017 16:19

Погода в Липецке