В Липецкой области до +3

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-западный, 8-13 м/сек., местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью и днем составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные, днем небольшие дожди и мокрый снег. Температура ночью и днем от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.