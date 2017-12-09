Погода в Липецке

51 минуту назад

В воскресенье в Липецкой области мокрый снег и до +5

409
#снегопад
В воскресенье в Липецкой области мокрый снег и до +5

Возможен гололед.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мороси и мокрого снега, туман, возможен гололед. Ветер юго-восточный, 10-15 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем ожидается от 0 до 5 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура 0-2 градусов мороза, днем 1-3 тепла. 

409
#снегопад

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