Суббота в Липецке будет теплой, мокрой и туманной



В ближайшие трое суток под влиянием обширного циклона с запада на территории Липецкой области ожидаются: 9-10 декабря небольшие, а 11 декабря умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температурный фон повысится.



Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 0-2 градусов мороза, что на 3-5 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем также небольшие смешанные осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 2 до 7 градусов мороза, днем столбик термометра покажет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Липецке облачно, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью от -3 до -5 градусов, днем от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

День 9 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 38 градусов ниже нуля.