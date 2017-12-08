3,3 тысячи подростков подрабатывали в свободное от учёбы время

C начала этого года в службу занятости обратилось 39,3 тысячи человек.

Как сообщает управление труда и занятости Липецкой области, с начала этого года в службу занятости обратилось 39,3 тысячи человек, что на уровне аналогичного периода 2016 года. Трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 35,3 тысячи человек, из них 28,1 тысячи человек – на постоянную работу. В общественных работах приняло участие 2,2 тысячи человек из числа безработных и ищущих работу граждан. На временных работах в свободное от учебы время работали 3,3 тысячи подростков.



В службу занятости обратилось за содействием в трудоустройстве 759 незанятых инвалидов, из них 443 человека или 58,4% были трудоустроены.



По состоянию на 7 декабря, численность безработных составляет 2,3 тысячи человек, уровень безработицы – 0,4%, на аналогичную дату 2016 года соответственно 3 тысячи человек и 0,5%.



В службе занятости числится 10,4 тысячи вакантных рабочих мест. Спросом на рынке труда области пользуются специалисты высшего уровня квалификации – требуются 2000 человек, специалисты среднего уровня квалификации – нужны 900 человек, служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием – 300 человек, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 1000 человек, квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 800 человек, квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 2600 человек, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1900 человек, неквалифицированные рабочие – 1800 человек, нужны и другие сотрудники.

