Общество

45 минут назад

3,3 тысячи подростков подрабатывали в свободное от учёбы время

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#безработица #рынок труда
3,3 тысячи подростков подрабатывали в свободное от учёбы время

C начала этого года в службу занятости обратилось 39,3 тысячи человек.

Как сообщает управление труда и занятости Липецкой области, с начала этого года в службу занятости обратилось 39,3 тысячи человек, что на уровне аналогичного периода 2016 года. Трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 35,3 тысячи человек, из них 28,1 тысячи человек – на постоянную работу. В общественных работах приняло участие 2,2 тысячи человек из числа безработных и ищущих работу граждан. На временных работах в свободное от учебы время работали 3,3 тысячи подростков.

В службу занятости обратилось за содействием в трудоустройстве 759 незанятых инвалидов, из них 443 человека или 58,4% были трудоустроены.

По состоянию на 7 декабря, численность безработных составляет 2,3 тысячи человек, уровень безработицы – 0,4%, на аналогичную дату 2016 года соответственно 3 тысячи человек и 0,5%.

В службе занятости числится 10,4 тысячи вакантных рабочих мест.  Спросом на рынке труда области пользуются специалисты высшего уровня квалификации – требуются 2000 человек, специалисты среднего уровня квалификации – нужны 900 человек,  служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием – 300 человек,  работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 1000 человек,  квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 800 человек,  квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 2600 человек,  операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1900 человек,  неквалифицированные рабочие – 1800 человек, нужны и другие сотрудники. 
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#безработица #рынок труда

Комментарии (1)

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8 минут назад
По состоянию на 7 декабря, численность безработных составляет 2,3 тысячи человек, уровень безработицы – 0,4%, на аналогичную дату 2016 года соответственно 3 тысячи человек и 0,5. Вот видите на чуть-чуть но ниже. Надо срочно новогоднюю премию себе на работе выписывать.
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