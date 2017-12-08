Режиссера фильмов про «Людей Икс» обвинили в изнасиловании подростка

В 2014 году Сингер и еще несколько кинематографистов подали в суд на актера Майкла Игана, утверждавшего, что он подвергся сексуальному нападению с их стороны, когда был несовершеннолетним.



По заявлению предполагаемой жертвы Сезара Санчеса-Гусмана, в 2003 году режиссер принудил его к сексу на яхте в Сиэтле. Позже Сингер подошел к подростку и заявил, что он продюсер, и если тот никому ничего не расскажет, может помочь ему с карьерой в кино. Он также отметил, что юноше "все равно никто не поверит".



Во вторник стало известно, что студия Fox уволила Сингера, снимавшего байопик о Queen под названием Bohemian Rhapsody. Но тогда предполагаемой причиной было названо его частое отсутствие на съемочной площадке. Сам Сингер заявил, что пропускал съемки из-за проблем со здоровьем у одного из его родителей, и обвинил студию в жестокосердии.



Сообщение о Сингере продолжило волну секс-скандалов, охвативших Голливуд. В частности, в изнасилованиях ранее были обвинены продюсер Харви Вайнштейн и актер Кевин Спейси.



Ранее на этой неделе журнал Time назвал человеком года "нарушителя молчания". Таким образом журнал отметил людей, которые привлекли внимание к проблеме сексуальных домогательств и нарушили лежавшую на этой теме печать молчания, - передает Американского режиссера Брайана Сингера, отстраненного ранее на этой неделе от съемок байопика о Queen, обвинили в изнасиловании 17-летнего подростка. Об этом пишет The Variety.По заявлению предполагаемой жертвы Сезара Санчеса-Гусмана, в 2003 году режиссер принудил его к сексу на яхте в Сиэтле. Позже Сингер подошел к подростку и заявил, что он продюсер, и если тот никому ничего не расскажет, может помочь ему с карьерой в кино. Он также отметил, что юноше "все равно никто не поверит".Во вторник стало известно, что студия Fox уволила Сингера, снимавшего байопик о Queen под названием Bohemian Rhapsody. Но тогда предполагаемой причиной было названо его частое отсутствие на съемочной площадке. Сам Сингер заявил, что пропускал съемки из-за проблем со здоровьем у одного из его родителей, и обвинил студию в жестокосердии.Сообщение о Сингере продолжило волну секс-скандалов, охвативших Голливуд. В частности, в изнасилованиях ранее были обвинены продюсер Харви Вайнштейн и актер Кевин Спейси.Ранее на этой неделе журнал Time назвал человеком года "нарушителя молчания". Таким образом журнал отметил людей, которые привлекли внимание к проблеме сексуальных домогательств и нарушили лежавшую на этой теме печать молчания, - передает "Интерфакс"