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В Тихом океане произошло землетрясение

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#Землетрясение #Тихий океан
В Тихом океане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в ночь на пятницу в Тихом океане у берегов Федеративных Штатов Микронезии. Об этом сообщила Геологическая служба США. По ее данным, эпицентр находился в океане, в 236 км к северо-востоку от города Колониа на острове Яп, где проживают около 7 тысяч человек.

Очаг толчков залегал на глубине 45 километров, - передает ТАСС.

Информация о разрушениях, пострадавших или угрозе возникновения цунами не поступала.
182
#Землетрясение #Тихий океан

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