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Двое пострадали в ДТП с автобусом и мусоровозом в Москве

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#ДТП #Москва
Двое пострадали в ДТП с автобусом и мусоровозом в Москве

В автобусе на момент аварии было 30 человек.

Две человека получили травмы в результате ДТП с мусоровозом и рейсовым автобусом на северо-востоке Москвы.

Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы. Авария произошла около дома 136 на Ярославском шоссе.

Мусоровоз столкнулся с рейсовым автобусом, который следовал по маршруту № 316 в сторону области. В результате столкновения два человека пострадали. Водителя грузовика зажало в кабине, его пассажир также получил травмы. В автобусе в момент столкновения находились 30 человек, никто из них, по предварительным данным, не пострадал, - сообщает телеканал «360».

На место ДТП прибыли медики и правоохранители. Выясняются обстоятельства случившегося. По данным РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, в аварии не был виноват водитель автобуса, поскольку столкновение допустил водитель мусоровоза.
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#ДТП #Москва

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