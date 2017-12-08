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сегодня, 12:25
Трое погибли при пожаре в Раменском
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Еще пятеро пострадали.
Пятеро пострадавших после пожара в магазине в подмосковном Раменском находятся в состоянии средней тяжести, ещё три человека погибли, - сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
Ранее следователи Подмосковья возбудили уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей, после пожара в магазине.
"Всего восемь пострадавших, из них трое погибших, пять человек средней тяжести", — говорится в сообщении.
Возгорание произошло утром в пятницу в торговом центре "Аист" Раменского района. Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что погибли три человека, один пострадал, еще 10 человек удалось спасти.
Ранее следователи Подмосковья возбудили уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей, после пожара в магазине.
"Всего восемь пострадавших, из них трое погибших, пять человек средней тяжести", — говорится в сообщении.
Возгорание произошло утром в пятницу в торговом центре "Аист" Раменского района. Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что погибли три человека, один пострадал, еще 10 человек удалось спасти.
111