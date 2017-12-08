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В Красноярске сверстницы избили до смерти восьмиклассницу

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#Красноярск #драка
В Красноярске сверстницы избили до смерти восьмиклассницу

Девочка умерла в больницы после избиения сверстницами.

Восьмиклассница из Красноярска, впавшая в кому после драки с ровесницами, скончалась в больнице, - сообщает ИА «Сибновости».

Конфликт между школьницами произошел 23 ноября. В драке участвовали три девочки, еще несколько человек стояли рядом и наблюдали.

Придя домой, пострадавшая пожаловалась на плохое самочувствие, ее мать вызвала скорую помощь. В больнице девушка впала в кому. По словам представителей Следственного комитета, она страдала тяжелым хроническим заболеванием (каким именно, не уточняется).

Следствие считает, что драка произошла из-за неприязненных отношений. Родители погибшей заявили, что причиной стала ревность к молодому человеку.

В сентябре столичное управление Следственного комитета начало проверку после появления в соцсетях видео с избиением несовершеннолетней. Трое несовершеннолетних били 13-летнюю школьницу, еще одна все это снимала.
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#Красноярск #драка

Комментарии (2)

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Ольга

56 минут назад
А если эта девочка еще кого то убьет?...
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Дмитрий

сегодня, 12:27
Родителей посадить - они несут полную ответственность за несовершеннолетних детей.
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