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Союзники США осудили признание Трампом Иерусалима столицей Израиля
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Решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля раскритиковали как противники США, так и их союзники. Арабские страны и члены Евросоюза осуждают этот шаг американского руководства, отмечая, что он может вызвать обострение арабо-израильского конфликта.
"Я пришел к выводу, что настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля. Прежние президенты обещали сделать это в ходе предвыборных кампаний, и не выполнили этих обещаний. Сегодня я выполняю эти обещания... Это не более, но и не менее, чем признание реального положения дел", - заявил Дональд Трамп.
Совет Безопасности ООН соберётся в пятницу, 8 декабря, в Нью-Йорке, чтобы обсудить признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей государства Израиль. Среди инициаторов созыва чрезвычайного заседания постоянные члены Совбеза — Великобритания и Франция.
Решение американского лидера вызвало бурю протестов не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру. С осуждением действий Трампа выступили представители даже столь далёких от Израиля стран, как Индонезия, Австралия, Боливия или Китай.
Правовой статус Иерусалима является одним из наиболее сложных вопросов арабо-израильского конфликта. И палестинцы, и израильтяне считают город своей столицей. Согласно резолюции Совета Безопасности ООН № 181 от 29 ноября 1947 года, призывавшей к созданию в регионе еврейского и арабского государств, Иерусалим должен был находиться под международным управлением. Однако после первой арабо-израильской войны 1948 года западная часть города была оккупирована Израилем, туда были перенесены основные органы власти.
После шестидневной войны 1967 года восточная часть Иерусалима также оказалась под контролем Израиля. В 1980 году в еврейском государстве был принят закон об Иерусалиме, объявлявший его «единой и неделимой столицей Израиля». Совет Безопасности ООН тогда же принял резолюцию № 478, призывавшую государства, имевшие диппредставительства в Иерусалиме, вывести их в Тель-Авив, что и было сделано. Лишь два государства: Сальвадор и Коста-Рика — в период с 1982 по 2006 год на время вернули свои посольства в Иерусалим.
Восточная часть города, где по планам ООН должна размещаться столица палестинского государства, считается оккупированной Израилем территорией. Своим заявлением 6 декабря 2017 года Трамп открыл возможность перемещения американского посольства в Иерусалим, хотя по техническим причинам продлил на шесть месяцев мораторий на перевод посольства.
В ответ на решение Трампа исламистское движение «Хамас» в Палестине объявило о начале новой интифады, подчеркнув, что американский лидер открыл врата ада. Израиль готовится к масштабным акциям протеста и терактам. В самом Иерусалиме палестинцы уже устроили беспорядки у Шхемских ворот в Старом городе и в лагере беженцев Шуафат на севере Иерусалима. Идут протесты на Западном берегу реки Иордан в Хевроне и Вифлееме.
Как отмечается в заявлении департамента информации и печати МИД России в связи с признанием США Иерусалима столицей Израиля, Москва воспринимает этот шаг Трампа «с серьёзной обеспокоенностью».
«Как известно, еще 6 апреля 2017 года в Москве было объявлено, что мы рассматриваем Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего палестинского государства, а Западный Иерусалим — столицы государства Израиль. Являясь постоянным членом СБ ООН и активным участником «Ближневосточного квартета» международных посредников, Россия продолжит оказывать энергичное содействие палестинцам и израильтянам в достижении соответствующих договорённостей», — подчёркивает российское дипломатическое ведомство.
Пока ни одна страна, за исключением самого Израиля, публично не поддержала Соединённые Штаты. Однако премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что вслед за США и другие страны решатся перевести в будущем посольства в Иерусалим и признать его столицей государства Израиль.
Как сообщил в среду, 6 декабря, израильский телеканал Kan, примеру Трампа готов последовать президент Филиппин Родриго Дутерте. По информации Times of Israel, некоторые надежды в Израиле также возлагают на Венгрию. Якобы эта страна заблокировала принятие осуждавшей действия Трампа декларации от имени всех стран ЕС.
«Некоторые государства, которые являются традиционными партнёрами и сателлитами Вашингтона, тоже могут заявить о переносе посольств в Иерусалим, но они должны понимать, что это грозит серьёзными экономическими и политическими последствиями», — отметил RT эксперт Центра геополитических экспертиз Леонид Савин. — Поэтому они будут по возможности оттягивать этот вопрос, если израильское лобби не проплатит больших взяток».
Ближневосточные союзники США единогласно осудили действия американского лидера. Саудовская Аравия назвала признание Иерусалима израильской столицей «необоснованным и безответственным шагом», Катар — «смертным приговором миру», Кувейт — «односторонним шагом, противоречащим резолюциям ООН», Бахрейн — «угрожающим мирному процессу на Ближнем Востоке», Египет — «шагами, противоречащими международным соглашениям», ОАЭ — «предубеждением против исторических и постоянных прав палестинского народа на Иерусалим», Иордания — один из ключевых партнёров США в операции в Сирии — «нарушением международной легитимности».
«Если и существует такой американский союзник в регионе, который был более всего ущемлён нынешним решением Трампа, так это Иордания», — отметил в интервью RT профессор кафедры современного Востока РГГУ Григорий Косач.
Дело в том, что иорданский монарх является попечителем мусульманских святынь на Храмовой горе в Иерусалиме, а его страна, где проживают много беженцев из Палестины, — важный участник мирного процесса. Поэтому статус Иерусалима касается его самым непосредственным образом.
И хотя во вторник Трамп обсудил с королём Иордании Абдаллой II, королём Саудовской Аравии Сальманом и президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси своё решение, эксперт подчёркивает, что президент США поставил партнёров перед фактом, никаких предварительных консультаций с ними не было проведено, а все их возражения не принимались во внимание.
«Совершенно очевидно, что американское решение усилит позиции Ирана в регионе», — отмечает Косач ещё одну причину для беспокойства арабских союзников США. Теперь Тегеран может их обвинять в коллаборационизме с враждебной палестинцам страной и в том, что они не заинтересованы в создании независимого палестинского государства.
Также решение Трампа усиливает позиции радикальных сил, относящихся негативно к миру с Израилем, а они чаще всего выступают союзниками того же Ирана. «Хотя США имеют давние партнёрские и стратегические отношения с Саудовской Аравией и формально выступают против Ирана, сейчас в результате их действий именно Иран, стратегический противник саудовцев, усиливает свои позиции», — считает Косач.
По словам Григория Косача, нынешнее решение США не изменит стратегическую ориентацию арабских союзников, прежде всего Эр-Рияда, на Вашингтон, но «недовольство Соединёнными Штатами накапливается» в связи с «односторонними действиями США, которые не основаны на серьёзных консультациях с их ближневосточными союзниками».
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе встречи с королём Иордании Абдаллой II подчеркнул, что решение Трампа «вызовет возмущение всего исламского мира», «заложит динамит в мирный фундамент и зажжёт фитиль новых конфликтов и столкновений в регионе». Ранее турецкий лидер угрожал разорвать дипломатические отношения с Израилем, если Трамп решится на перенос посольства в Иерусалим.
Как заявил RT профессор Ближневосточного технического университета в Анкаре Хусейн Баджи, «с этим американским решением турецко-американские отношения входят в новый глубокий кризис». «Я полагаю, что между Дональдом Трампом и Реджепом Эрдоганом больше не будет дружбы», — отметил эксперт.
Заявление Трампа о признании Иерусалима израильской столицей застало его госсекретаря Рекса Тиллерсона на саммите министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Американские союзники по евроатлантическому партнёрству не преминули заявить госсекретарю, что не согласны с действиями США. Против решения Трампа выступили также лидеры и министры иностранных дел Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Франции, Германии и Италии.
«Сложно говорить о какой-то евроатлантической солидарности», — отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. По словам эксперта, Трамп решает собственные проблемы, удовлетворяя интересы влиятельного израильского лобби внутри страны и делая ставку на Израиль на Ближнем Востоке за счёт безопасности своих европейских союзников.
"Я пришел к выводу, что настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля. Прежние президенты обещали сделать это в ходе предвыборных кампаний, и не выполнили этих обещаний. Сегодня я выполняю эти обещания... Это не более, но и не менее, чем признание реального положения дел", - заявил Дональд Трамп.
Совет Безопасности ООН соберётся в пятницу, 8 декабря, в Нью-Йорке, чтобы обсудить признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей государства Израиль. Среди инициаторов созыва чрезвычайного заседания постоянные члены Совбеза — Великобритания и Франция.
Решение американского лидера вызвало бурю протестов не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру. С осуждением действий Трампа выступили представители даже столь далёких от Израиля стран, как Индонезия, Австралия, Боливия или Китай.
Правовой статус Иерусалима является одним из наиболее сложных вопросов арабо-израильского конфликта. И палестинцы, и израильтяне считают город своей столицей. Согласно резолюции Совета Безопасности ООН № 181 от 29 ноября 1947 года, призывавшей к созданию в регионе еврейского и арабского государств, Иерусалим должен был находиться под международным управлением. Однако после первой арабо-израильской войны 1948 года западная часть города была оккупирована Израилем, туда были перенесены основные органы власти.
После шестидневной войны 1967 года восточная часть Иерусалима также оказалась под контролем Израиля. В 1980 году в еврейском государстве был принят закон об Иерусалиме, объявлявший его «единой и неделимой столицей Израиля». Совет Безопасности ООН тогда же принял резолюцию № 478, призывавшую государства, имевшие диппредставительства в Иерусалиме, вывести их в Тель-Авив, что и было сделано. Лишь два государства: Сальвадор и Коста-Рика — в период с 1982 по 2006 год на время вернули свои посольства в Иерусалим.
Восточная часть города, где по планам ООН должна размещаться столица палестинского государства, считается оккупированной Израилем территорией. Своим заявлением 6 декабря 2017 года Трамп открыл возможность перемещения американского посольства в Иерусалим, хотя по техническим причинам продлил на шесть месяцев мораторий на перевод посольства.
В ответ на решение Трампа исламистское движение «Хамас» в Палестине объявило о начале новой интифады, подчеркнув, что американский лидер открыл врата ада. Израиль готовится к масштабным акциям протеста и терактам. В самом Иерусалиме палестинцы уже устроили беспорядки у Шхемских ворот в Старом городе и в лагере беженцев Шуафат на севере Иерусалима. Идут протесты на Западном берегу реки Иордан в Хевроне и Вифлееме.
Как отмечается в заявлении департамента информации и печати МИД России в связи с признанием США Иерусалима столицей Израиля, Москва воспринимает этот шаг Трампа «с серьёзной обеспокоенностью».
«Как известно, еще 6 апреля 2017 года в Москве было объявлено, что мы рассматриваем Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего палестинского государства, а Западный Иерусалим — столицы государства Израиль. Являясь постоянным членом СБ ООН и активным участником «Ближневосточного квартета» международных посредников, Россия продолжит оказывать энергичное содействие палестинцам и израильтянам в достижении соответствующих договорённостей», — подчёркивает российское дипломатическое ведомство.
Пока ни одна страна, за исключением самого Израиля, публично не поддержала Соединённые Штаты. Однако премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что вслед за США и другие страны решатся перевести в будущем посольства в Иерусалим и признать его столицей государства Израиль.
Как сообщил в среду, 6 декабря, израильский телеканал Kan, примеру Трампа готов последовать президент Филиппин Родриго Дутерте. По информации Times of Israel, некоторые надежды в Израиле также возлагают на Венгрию. Якобы эта страна заблокировала принятие осуждавшей действия Трампа декларации от имени всех стран ЕС.
«Некоторые государства, которые являются традиционными партнёрами и сателлитами Вашингтона, тоже могут заявить о переносе посольств в Иерусалим, но они должны понимать, что это грозит серьёзными экономическими и политическими последствиями», — отметил RT эксперт Центра геополитических экспертиз Леонид Савин. — Поэтому они будут по возможности оттягивать этот вопрос, если израильское лобби не проплатит больших взяток».
Ближневосточные союзники США единогласно осудили действия американского лидера. Саудовская Аравия назвала признание Иерусалима израильской столицей «необоснованным и безответственным шагом», Катар — «смертным приговором миру», Кувейт — «односторонним шагом, противоречащим резолюциям ООН», Бахрейн — «угрожающим мирному процессу на Ближнем Востоке», Египет — «шагами, противоречащими международным соглашениям», ОАЭ — «предубеждением против исторических и постоянных прав палестинского народа на Иерусалим», Иордания — один из ключевых партнёров США в операции в Сирии — «нарушением международной легитимности».
«Если и существует такой американский союзник в регионе, который был более всего ущемлён нынешним решением Трампа, так это Иордания», — отметил в интервью RT профессор кафедры современного Востока РГГУ Григорий Косач.
Дело в том, что иорданский монарх является попечителем мусульманских святынь на Храмовой горе в Иерусалиме, а его страна, где проживают много беженцев из Палестины, — важный участник мирного процесса. Поэтому статус Иерусалима касается его самым непосредственным образом.
И хотя во вторник Трамп обсудил с королём Иордании Абдаллой II, королём Саудовской Аравии Сальманом и президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси своё решение, эксперт подчёркивает, что президент США поставил партнёров перед фактом, никаких предварительных консультаций с ними не было проведено, а все их возражения не принимались во внимание.
«Совершенно очевидно, что американское решение усилит позиции Ирана в регионе», — отмечает Косач ещё одну причину для беспокойства арабских союзников США. Теперь Тегеран может их обвинять в коллаборационизме с враждебной палестинцам страной и в том, что они не заинтересованы в создании независимого палестинского государства.
Также решение Трампа усиливает позиции радикальных сил, относящихся негативно к миру с Израилем, а они чаще всего выступают союзниками того же Ирана. «Хотя США имеют давние партнёрские и стратегические отношения с Саудовской Аравией и формально выступают против Ирана, сейчас в результате их действий именно Иран, стратегический противник саудовцев, усиливает свои позиции», — считает Косач.
По словам Григория Косача, нынешнее решение США не изменит стратегическую ориентацию арабских союзников, прежде всего Эр-Рияда, на Вашингтон, но «недовольство Соединёнными Штатами накапливается» в связи с «односторонними действиями США, которые не основаны на серьёзных консультациях с их ближневосточными союзниками».
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе встречи с королём Иордании Абдаллой II подчеркнул, что решение Трампа «вызовет возмущение всего исламского мира», «заложит динамит в мирный фундамент и зажжёт фитиль новых конфликтов и столкновений в регионе». Ранее турецкий лидер угрожал разорвать дипломатические отношения с Израилем, если Трамп решится на перенос посольства в Иерусалим.
Как заявил RT профессор Ближневосточного технического университета в Анкаре Хусейн Баджи, «с этим американским решением турецко-американские отношения входят в новый глубокий кризис». «Я полагаю, что между Дональдом Трампом и Реджепом Эрдоганом больше не будет дружбы», — отметил эксперт.
Заявление Трампа о признании Иерусалима израильской столицей застало его госсекретаря Рекса Тиллерсона на саммите министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Американские союзники по евроатлантическому партнёрству не преминули заявить госсекретарю, что не согласны с действиями США. Против решения Трампа выступили также лидеры и министры иностранных дел Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Франции, Германии и Италии.
«Сложно говорить о какой-то евроатлантической солидарности», — отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. По словам эксперта, Трамп решает собственные проблемы, удовлетворяя интересы влиятельного израильского лобби внутри страны и делая ставку на Израиль на Ближнем Востоке за счёт безопасности своих европейских союзников.
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