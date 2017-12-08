Липчане - против «железного занавеса»

Читатели GOROD48 считают, что прежде всего России нужно восстановить совесть.

На этой неделе Минобороны заявило об окончательном и бесповоротном освобождении Сирии от ИГИЛ, террористической организации, одно только упоминание которой в СМИ должно сопровождаться ремаркой «Запрещена в России». А двумя неделями ранее наш президент заявил о том, что Россия из Сирии не уйдет, так как настало время восстановить порушенное. И GOROD задался вопросом «Владимир Путин предложил потратиться на восстановление Сирии. А что еще нужно восстановить?». И вот что из этой затеи вышло.



Меньше всего наших респондентов - всего 5,7% - выбрали вариант «железный занавес». И такое столь малое число те, кто мечтает превратить Россию в подобие Северной Кореи, говорит о том, что общество у нас все же не так зомбировано пропагандой, как может казаться после просмотра любого итогового выпуска новостей ЦТ. Железный занавес всегда плох для населения и хорош только для того, чей режим он охраняет. И не надо ходить в далекие 90-е. Вспомните недавние новости о побеге северокорейского военнослужащего в Южную Корею, туда, где в феврале 2018-го пройдут зимние Олимпийские Игры (и что-то мы не слышали новостей, что кто-то бежал под пулями из КНДР в республику Корею). Организм перебежчика оказался изъеден паразитами, что красноречиво свидетельствует о быте и медицине при режиме Ким Чен Ына, этого пухлого толстячка, который, похоже, ест за всех своих подданных.



Кстати, о медицине. Россию пока не за железным занавесом, но с медициной у нас - не ахти. Любая публикация о состоянии дел в этой сфере становится самой читаемой и обсуждаемой на GOROD48. В наших роддомах тройнями умирают новорожденные; врачи не считают возможным выйти из поликлиники и спасти не дошедшего несколько метров до ее порога человека; липчане вынуждены собирать деньги по всему миру на лечение детей, которым не могут помочь в наших клиниках… А чиновники от медицины, как это было вчера на профильной комиссии в Липецком горсовете, в ответ на критику говорят, что «По крайней мере, врачи не отказывают на приеме в выписке рецептов!».



Не удивительно поэтому, что 20,8% респондентов GOROD48 считают, что нужно восстановить «медицину». И вот вам один только факт. В последний год существования Советского Союза, в 1991-м, в Липецкой области было 98 больниц на 17 тысяч (в Липецке было 14 больниц на 4 тысячи коек). Через 20 лет, в 2011-м, стационарную помощь в области оказывали в 51 больнице, в которых было развернуто 11 213 коек. Сейчас в регионе меньше 40 больниц, в которых меньше 9 тысяч коек. Если Липецкой области в 1991 году было 4 062 врача (в Липецке – 1 773), а медсестер - 13 194 (в Липецке – 4 999), то сейчас в каждой больнице есть открытые вакансии. Главные причины ухудшения ситуации - высокая интенсивность труда при его неадекватной оплате и нуждаемость в жилье.



«Курс доллара как при Брежневе» мечтает вернуть 17,6% респондентов. Это те, кто встретил закат СССР в сознательном возрасте. Напомним, что официальный курс доллара к рублю тогда был 1:0,60-0,75, то есть за доллар давали в разные годы от 60 до 75 копеек. Но в банке, как сегодня, советский человек не мог купить ни долларов, ни франков, ни марок, ни фунтов стерлингов. На «черном рынке» за доллар давали 2 рубля и больше (если валютчика ловили, то наказание для него варьировалось от 3 лет исправительной колонии до смертной казни включительно). Но 99,9% советских людей валюта была не нужна. Но страшно даже представить, что было бы, если бы сегодня можно было бы купить доллары по брежневскому курсу, и пофиг, официально или с рук!



Больше половины читателей GOROD48 - 56% - сочли, что России нужно восстановить «совесть». Как говорится, ноу комментс!



фото: aeslib.ru



