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сегодня, 12:06

Липчане - против «железного занавеса»

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Липчане - против «железного занавеса»

Читатели GOROD48 считают, что прежде всего России нужно восстановить совесть.

На этой неделе Минобороны заявило об окончательном и бесповоротном освобождении Сирии от ИГИЛ, террористической организации, одно только упоминание которой в СМИ должно сопровождаться ремаркой «Запрещена в России». А двумя неделями ранее наш президент заявил о том, что Россия из Сирии не уйдет, так как настало время восстановить порушенное. И GOROD задался вопросом «Владимир Путин предложил потратиться на восстановление Сирии. А что еще нужно восстановить?». И вот что из этой затеи вышло.

Меньше всего наших респондентов - всего 5,7% - выбрали вариант «железный занавес». И такое столь малое число те, кто мечтает превратить Россию в подобие Северной Кореи, говорит о том, что общество у нас все же не так зомбировано пропагандой, как может казаться после просмотра любого итогового выпуска новостей ЦТ. Железный занавес всегда плох для населения и хорош только для того, чей режим он охраняет. И не надо ходить в далекие 90-е. Вспомните недавние новости о побеге северокорейского военнослужащего в Южную Корею, туда, где в феврале 2018-го пройдут зимние Олимпийские Игры (и что-то мы не слышали новостей, что кто-то бежал под пулями из КНДР в республику Корею). Организм перебежчика оказался изъеден паразитами, что красноречиво свидетельствует о быте и медицине при режиме Ким Чен Ына, этого пухлого толстячка, который, похоже, ест за всех своих подданных. 

Кстати, о медицине. Россию пока не за железным занавесом, но с медициной у нас - не ахти. Любая публикация о состоянии дел в этой сфере становится самой читаемой и обсуждаемой на GOROD48. В наших роддомах тройнями умирают новорожденные; врачи не считают возможным выйти из поликлиники и спасти не дошедшего несколько метров до ее порога человека; липчане вынуждены собирать деньги по всему миру на лечение детей, которым не могут помочь в наших клиниках… А чиновники от медицины, как это было вчера на профильной комиссии в Липецком горсовете, в ответ на критику говорят, что «По крайней мере, врачи не отказывают на приеме в выписке рецептов!».

Не удивительно поэтому, что 20,8% респондентов GOROD48 считают, что нужно восстановить «медицину». И вот вам один только факт. В последний год существования Советского Союза, в 1991-м, в Липецкой области было 98 больниц на 17 тысяч (в Липецке было 14 больниц на 4 тысячи коек). Через 20 лет, в 2011-м, стационарную помощь в области оказывали в 51 больнице, в которых было развернуто 11 213 коек. Сейчас в регионе меньше 40 больниц, в которых меньше 9 тысяч коек. Если Липецкой области в 1991 году было 4 062 врача (в Липецке – 1 773), а медсестер - 13 194 (в Липецке – 4 999), то сейчас в каждой больнице есть открытые вакансии. Главные причины ухудшения ситуации - высокая интенсивность труда при его неадекватной оплате и нуждаемость в жилье.

«Курс доллара как при Брежневе» мечтает вернуть 17,6% респондентов. Это те, кто встретил закат СССР в сознательном возрасте. Напомним, что официальный курс доллара к рублю тогда был 1:0,60-0,75, то есть за доллар давали в разные годы от 60 до 75 копеек. Но в банке, как сегодня, советский человек не мог купить ни долларов, ни франков, ни марок, ни фунтов стерлингов. На «черном рынке» за доллар давали 2 рубля и больше (если валютчика ловили, то наказание для него варьировалось от 3 лет исправительной колонии до смертной казни включительно). Но 99,9% советских людей валюта была не нужна. Но страшно даже представить, что было бы, если бы сегодня можно было бы купить доллары по брежневскому курсу, и пофиг, официально или с рук!

Больше половины читателей GOROD48 - 56% - сочли, что России нужно восстановить «совесть». Как говорится, ноу комментс!

фото: aeslib.ru


11 966
#опрос
2

Комментарии (11)

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злой обыватель

1 минуту назад
МестныйЯ, да надоело всё. Союз - транспортник. С Протоном проблемы, решили на Союзе выводить. Но это же не организация Ивановым вывоз груза на подводку Липецк. Следующие будут трупы космонавтов, ребята. В Роскосмосе просто вор на воре сидит и вором погоняет. А нормальные мужики уже все в Китай уехали, там космонавтику поднимать. Китайцы на Олимпиаде раком в гимнастике русских поставили. Теперь плешивого дебила раком в космонавтике Подне6есная поставит. Есть желание тоже уехать туда. И я уеду. А гниды типа Королева Маркова и Кожевникова сами тут подохнут. Просто их скоро Народ разорвет коллективно всех их семьями.
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МестныйЯ

10 минут назад
злой обыватель, что бесит, Государь то наш - простил ВСЕМ долги. Россия в этом году сделала последнюю выплату по госдолгу и ни одна скотина зарубежная не заикнулась "русские нам всё время помогали, давайте им простим долг СССР"...
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злой обыватель

18 минут назад
Штаты и Россия расслабились. Японцы предпочитают групповую порнуху в угодам новых разработок. Китай качает мышцы. Ждите аннексии Восточной полРоссии, товарещь Плешаков Ботакс Гансович.
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злой обыватель

21 минуту назад
МестныйЯ, БРАВО. У нас одинаковые мысли. НТР было обусловлено наличием "железного занавеса". А сейчас псевдоучёные - это придурки вроде нашего Доктора Липовых Наук ОПК.
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злой обыватель

23 минуты назад
А я хочу "железный занавес". Только без плешака Володи и его сатрапов-страпонов вроде местного руководства. Тогда снова научимся спутники на ГСО выводить. А так, сдыхает Россия от глупого руководства, зубами ухватившуюся за Власть в Кремле!
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МестныйЯ

23 минуты назад
да больше народу выбрали бы "железный занавес"! появилась бы возможность поднять производство, медицину и образование - главное, что у шакалов-чиновников не было бы возможности выехать (сбежать) за границу. Вообще по сегодняшней жизни нужно вводить смертную казнь без всякой гейропейской толерантности. Насильник? - казнить! Педофил - казнить! Чинуша-хапуга - в тайгу и на шахты! А то голодающего, вынужденного украсть буханку хлеба сажают на 5 лет, а сынка "уважаемого" человека-жополиза за ДТП со смертельным исходом наказали всего лишь 3 годами условно. Гнилая и продажная судейская система!
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Саша

28 минут назад
Озлобленные водители маршруток отбирают льготные транспортные кары у людей! Будьте бдительны! потом возвращают по адресу Ковалева 119
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ннн

31 минуту назад
Действительно ездят по курортам ,а оттуда везут невиданные ранее болезни.и лечатся годами,куда уходят куча денегю
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ннн

32 минуты назад
Что говорить о мед.работниках.Одна из знакомых медсестер работает в больнице Липецкмед в реанимации.Платят 15000руб.Так она постоянно сидит в "одноклассниках".Знакомые спрашивают,как же она так работает.А она отвечает,буду я работать за 15т.р.Я шубу хочу.
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ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС

48 минут назад
Чинуши боятся его как черт ладана.А не мешало бы.А так куда русский Иван не влезет все равно просрет.
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