Общество

5 минут назад

Закупки липецких чиновников — самые чистые

40
#тендер #закупка
Закупки липецких чиновников — самые чистые

Представлен рейтинг открытости тендеров.

IX ежегодная торжественная церемония подведения итогов проекта «Национальный Рейтинг Прозрачности Закупок» накануне состоялась в Торгов-промышленной палате в Москве. Эксперты назвали регионы и ведомства, показавшие лучшую и худшую практику в открытости аукционов.

Липецкая область среди регионов России занимает первое место по прозрачность государственных закупок. Регион признан лидером среди все субъектов федерации, исключая области с гарантированной прозрачностью (Москва, Татарстан, Севастополь и другие). А вот Липецк в качестве муниципального заказчика уже попал в список регионов со средней прозрачностью государственных закупок и занял 48 место.

Проект «Национальный Рейтинг Прозрачности Закупок» – это независимая некоммерческая инициатива, специализирующаяся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок с 2006 года. Рейтинг 2017 года основан на данных 5 млн тендеров на общую сумму 45 трлн рублей.
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#тендер #закупка

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